Bank Jateng Syariah obtuvo un logro en el premio Infobank Sharia Financial Institution Award 2025

Solo (ANTARA) – Bank Jateng Syariah ha vuelto a ofrecer una actuación brillante a nivel nacional en el 14º Premio Infobank Sharia Financial Institution Award 2025.

A través de una declaración escrita recibida por ANTARA el viernes durante el evento de premiación en Solo, Java Central, Bank Jateng Syariah ganó un premio en la categoría «Unidad de Negocio de Sharia Bancaria de Desempeño Anual de Excelencia 2025».

El premio fue recibido por Agus Sapto Prasetio, Director Senior de Sharia de Bank Jateng, quien estuvo presente como representante del Director de Negocios Institucionales y Unidades de Negocios de Sharia (UUS) de Bank Jateng en el evento celebrado en el Grand Ballroom del Shangri-La Hotel Jakarta el jueves (02/10/2025).

Este evento, organizado por Infobank Media Group en colaboración con el Ministerio de Cooperativas y Pymes de la República de Indonesia, es parte de la serie Cumbres Económicas de Indonesia 2025 con el tema Sinergia de la banca, las empresas estatales y el sector privado en apoyo de la Cooperativa Asta Cita de la Aldea Roja y Blanca.

En esta ocasión, Agus Sapto Prasetio expresó su agradecimiento por el premio y destacó el compromiso de Bank Jateng Syariah de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional a través de servicios financieros sharia inclusivos y sostenibles.

«Este premio es un claro testimonio del arduo trabajo y la sinergia de todo el personal del Bank Jateng Syariah en la prestación de servicios bancarios que no sólo son competitivos sino también basados ​​en los valores de la Sharia. Continuaremos ampliando nuestro papel en el apoyo a la financiación del sector productivo, las pequeñas y medianas empresas y la economía popular en Java Central», dijo Agus.

Como unidad de negocios Sharia del Banco de Desarrollo Regional de Java Central, Bank Jateng Syariah continúa demostrando un desempeño positivo en medio de los desafíos económicos nacionales. Uno de los pilares del éxito reside en canalizar la financiación hacia el sector de las PYME, lo que constituye la base de un negocio fuerte y altamente resiliente.

A través de un enfoque orientado a la comunidad y el principio de prosperidad compartida, Bank Jateng Syariah puede mantener la calidad de los activos al tiempo que aumenta el acceso al capital para las pequeñas y medianas empresas que forman la columna vertebral de la economía regional.

Este movimiento estratégico está en línea con la visión del Bank Jateng Syariah de construir un ecosistema económico de la Sharia productivo, inclusivo y resiliente. En medio de la desaceleración económica nacional, Bank Jateng Syariah continúa manteniendo un crecimiento financiero saludable y equilibrado que se adapta a las necesidades del mercado.

Este premio reconoce la coherencia y la resiliencia del Bank Jateng Syariah a la hora de implementar los principios de buena gobernanza, fortalecer el papel de intermediación y hacer una contribución real al desarrollo económico regional y al bienestar de la población de Java Central.