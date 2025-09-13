Bank Jateng Syariah apoya Fun Muhammadiyah Festival

Semarang (Antara): la mañana soleada en el centro de la ciudad de Semarang fue testigo del Semario Jateng Syariah Fun Fory Festival Muhammadiyah (MUFEST) 2025 que se celebró el domingo (31-3-2025).

Miles de participantes de diferentes regiones participaron con entusiasmo en actividades que tienen el espíritu de «fe, placer y futuro».

MUFEST 2025 es el resultado de la colaboración entre Bank Central Java Syariah, Artes, Cultura e Instituciones Deportivas (LSBO) y LP-OMKM PWM, Java central.

Esta agenda no es solo un evento deportivo, sino también un espacio amigable, educación y empoderamiento económico local.

La presencia de Bank Central Java Syariah como socio estratégico enfatiza la dedicación para apoyar el movimiento positivo que equilibra los aspectos espirituales, sociales y económicos de la comunidad.

El presidente de la Java Central PWM KH Tafsir enfatizó que el ejercicio idealmente trajo felicidad. «La carrera divertida no solo es saludable, sino también alentadora. Hacer ejercicio para ser feliz es importante», dijo.

El evento fue inaugurado por el Secretario Regional de la Provincia de Java Central, Sumarno, quien invitó a la comunidad a hacer ejercicio como parte de la rutina. Hizo hincapié en la importancia de la aplicación de la salud independiente.

«Elija el deporte que nos guste, para que se haga felizmente. De esa manera el cuerpo se mantiene en forma y evitamos diferentes enfermedades», dijo Sumarno.

También recordó que un estilo de vida saludable contribuye a reducir la carga del financiamiento de la salud del gobierno y alienta a las personas a mantenerse más sobre sí mismas.

La Junta de Supervisión del Banco Syariah del centro de Java, Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., quien estuvo presente en la gerencia, expresó su aprecio por el entusiasmo de la comunidad.

Según él, Muferest es un espacio que combina valores espirituales, sociales y económicos en armonía.

«Bank Central Java Syariah siempre quiere estar más cerca de la comunidad. No solo actuamos como instituciones financieras, sino también como parte del movimiento que fomenta una vida más saludable, incluida y empoderada», dijo.

Además, Nur Fatoni expresó específicamente su gratitud al Central Java PWM por su extraordinaria lealtad y apoyo al Banco Central de Java.

Según él, esta sinergia estrecha es la clave del éxito del evento y un compromiso conjunto en la promoción de la economía islámica en Java central.

«Estamos muy agradecidos con PWM Central Java, que se han convertido en nuestros socios leales. Esta colaboración no solo se limita a los negocios, sino que también es un movimiento real para tener un impacto positivo en la comunidad», dijo.

Además de la NICE RUN, MUFEST 2025 también presenta al Bazar UMKM con productos locales que son típicos de Java central, fase de entretenimiento, educación para la salud en forma de controles gratuitos y orientación saludable de estilo de vida, así como campañas de atención ambiental al reducir el uso de plástico desechable.

Muchos participantes vinieron con la familia e hicieron de este evento un impulso agradable.

El corredor y la comunidad activista deportiva también pierden, creando una atmósfera cálida y positiva de energía positiva.

Mufest 2025 no se detiene como un evento anual, pero es un movimiento que inspira a las personas a vivir sanos, felices y fortalecerse.

Bank Central Java Syariah, junto con Mitra, espera que este espíritu continúe creciendo y tenga un impacto real en el futuro de Java Central.