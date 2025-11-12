Bank Jateng Sragen capacita a conductores de jeggboy/jegggirl con un excelente servicio

Sragen (ANTARA) – La sucursal de Bank Jateng Sragen enfatiza su papel como socio estratégico en el desarrollo de los recursos humanos y la economía local al brindar capacitación a los conductores jeggboy/jeggirl con un excelente servicio.

Durante una actividad en colaboración con el Consejo Nacional Regional de Artesanía (Dekranasda) de Sragen Regency en Sragen, Java Central, el jueves (5/11) se brindó una excelente capacitación de servicio a 40 conductores de jeggboy y jeggirl de Sragen.

Esta actividad, que tuvo lugar en la oficina de Bank Jateng, sucursal Sragen, tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios de transporte típicos de Sragen y fortalecer la sinergia entre el sector artesanal, el transporte local y los servicios financieros.

La presidenta de Dekranasda Sragen, Linda Sigit Pamungkas, enfatizó en su discurso que el buen servicio es la vanguardia de la hospitalidad regional.

«Un buen servicio debe partir de una actitud e intención sincera. Todo debe hacerse de manera amigable y profesional para que los clientes se sientan satisfechos», afirmó.

Heri Prasetyo, director de Bank Jateng, sucursal Sragen, afirmó que esta capacitación era una expresión concreta del compromiso de Bank Jateng como banco de desarrollo regional (BPD) para promover el potencial local.

«Vemos que los jeggboys y jegggirls son embajadores del servicio Sragen que interactúan directamente con el público y los turistas. Por lo tanto, invertir en mejorar la competencia de Servicio Excelente es muy importante», enfatiza Heri.

Además, añadió que Bank Jateng no sólo se centra en servicios financieros,

pero también apoya activamente programas para mejorar la calidad de los recursos humanos, incluido el sector del transporte y las MIPYMES en Sragen, para que puedan brindar servicios excelentes a un alto nivel.

El subdirector de Bank Jateng, sucursal Sragen, Eny Anjarwati, que fue la persona clave, proporcionó excelente material de servicio que abarcó aspectos de actitud, habilidades y conocimientos. Este material está diseñado para ayudar a los participantes a comprender prácticas de servicio superiores que pueden superar las expectativas del cliente.

Esta formación fue recibida con entusiasmo. Finanzas Jeggboy Jeggirl Sragen Niken Junia expresó su profundo agradecimiento.

«Nos gustaría agradecer a Bank Jateng, Dekranasda Sragen y al gobierno de Sragen Regency. Hemos adquirido muchos conocimientos y perspectivas, lo cual es muy útil para mejorar nuestros servicios en el futuro», dijo Niken, esperando que se puedan continuar actividades similares.