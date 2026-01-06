Bank Jateng se ha asociado con el gobierno de Kendal Regency para ayudar a las víctimas de desastres

Kendal (ANTARA) – Bank Jateng está trabajando con el gobierno de Kendal Regency para ayudar a las víctimas del desastre en Sumatra.

Gracias a acciones sanitarias conjuntas hasta finales de 2025, logramos recaudar casi mil millones de IDR en fondos humanitarios para las víctimas de desastres en Sumatra. Esta sinergia demuestra el fuerte compromiso social de ambas instituciones con la comunidad en general.

Durante un evento de oración conjunto en Tumenggung Bahurekso Pendopo, el miércoles (31/12/2025), el regente de Kendal Dyah Kartika Permanasari anunció que la donación total ascendió a 936 millones de IDR. De esta cantidad, las contribuciones a través del Bank Jateng constituyeron la mayor parte, es decir, 587.822.700 IDR.

«Enviamos la donación del Banco Jateng para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en el centro de Tapanuli», dijo el regente Tika.

Aparte de esto, los fondos restantes también se canalizaron a Tapanuli del Sur y Tapanuli del Norte a través de transferencias bancarias transparentes.

El jefe de Bank Jateng, sucursal de Kendal, Joko Trihono, enfatizó que la participación de Bank Jateng no solo incluye el desempeño de funciones bancarias, sino también una forma de atención genuina a otras personas que sufren desastres.

«En Bank Jateng nos esforzamos por estar siempre presentes en la comunidad, no sólo en los servicios financieros, sino también en las misiones humanitarias. Esta sinergia con el gobierno de Kendal Regency es una forma de nuestra responsabilidad social para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan en Sumatra», afirmó Joko Trihono.

Se espera que las medidas concretas de Bank Jateng en apoyo del programa del Gobierno de Kendal Regency inspiren sinergia entre las partes interesadas para continuar innovando y cuidando a los demás en 2026.