Bank Jateng-Pkk Batang une pasos para prevenir

Batang (Antara) -Bank of Central Java junto con el equipo de empoderamiento y bienestar de la familia Batang Regency, el espíritu de cooperación mutua para lanzar un programa innovador que tiene como objetivo superar el retraso en el retraso en la regencia de Batang a través del Movimiento de los Padres Foster (Genting).

El líder de la sucursal de Batang Sapto Nugroho del Banco Central de Java en Batang dijo el domingo que su partido siempre se dedicó a ser parte de una solución real para la comunidad de Batang.

«Este precario programa es una iniciativa muy importante y estamos orgullosos de que podamos contribuir a superar el retraso en el retraso, que es un problema de salud a largo plazo. Creemos que con el espíritu de cooperación mutua todos podemos ofrecer un futuro más saludable para los niños», dijo.

El equipo de empoderamiento y bienestar familiar de Faelasufa Faiz dijo que el programa de caballero no solo ofrecía ayuda para el consumidor, sino también una forma de atención colectiva que se organizó sistemáticamente para superar la raíz del problema del truco.

Además de la ayuda alimentaria nutritiva, dijo, este programa también está equipado con un elegante sistema de monitoreo. Los padres adoptivos están obligados a enviar fotos de documentación cada vez que los niños comen a través de WhatsApp, y los datos de los niños involucrados en este programa están integrados con el Panel de Posyandu para verificar con mayor precisión el desarrollo de alimentos.

Posteriormente, los padres adoptivos también estarán equipados con conocimiento sobre alimentos, técnicas para alimentar a los niños, así como a los crianza saludable, para que no solo alimenten, sino que también formen hábitos de vida saludables sostenibles.

El PKK TP también trabaja con el personal médico de Puskesmas y PLKB que están listos para bajar directamente si hay niños que no muestran aumento de peso en dos meses.

Este enfoque muestra un fuerte compromiso para garantizar que cada niño involucrado en este programa reciba la máxima atención y se desarrolle bien.

Con este programa se espera que el porcentaje de acrobacias en la regencia de Batang pueda disminuir considerablemente, lo que hace un nacimiento de generación más saludable e inteligente.

«Esperamos que la regencia de Batang a través del espíritu de la cooperación mutua pueda ser un ejemplo de éxito en la superación del retraso en el retraso y el Banco de Java Central se enorgullece de ser parte de este noble esfuerzo», dijo Faelasuf, quien también es un hijo restante.

El programa Genting fue iniciado por el Departamento de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (DP3AP2KB) del Batang Regency junto con el equipo de movilización de Batang Regency PKK.

Se espera que este programa supere el problema de suprimir la comunidad.

Cada aldea tendrá al menos un padre adoptivo responsable de proporcionar alimentos nutritivos a los niños que corren el riesgo de obstaculizar seis meses consecutivos. El primer objetivo de este programa corre alrededor de 3.000 niños que corren el riesgo de alentar.