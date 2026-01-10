Bank Jateng pasó la 80.a Caminata Saludable HAB del Ministerio de Religión de Kebumen

Kebumen (ANTARA) – Bank Jateng, sucursal de Kebumen, brinda total apoyo a la Caminata por la Armonía Saludable en conmemoración del 80º Día de la Caridad (HAB) del Ministerio de Religión de Indonesia en Kebumen, Java Central, el martes (6 de enero).

Esta sinergia es una expresión concreta del compromiso de Bank Jateng de apoyar actividades sociales que fortalezcan la armonía comunitaria en Kebumen Regency.

El evento, al que asistieron miles de residentes, fue inaugurado directamente por el regente adjunto de Kebumen, H. Zaeni Miftah, desde el patio del Kabumian Pendopo. En su discurso, Zaeni expresó su agradecimiento por el papel de todas las partes, incluidos los bancos, para hacer que esta agenda llena de valores históricos y solidarios sea un éxito.

«Con suerte, a la edad de 80 años, el Ministerio de Religión madurará y sus programas tendrán un impacto en la armonía y el bienestar de la gente. Sigamos apoyando al Ministerio de Religión, una de las figuras que propone su creación es un residente de Kebumen», dijo H. Zaeni Miftah.

La participación de Bank Jateng como patrocinador clave tiene como objetivo fortalecer las relaciones armoniosas entre el sector bancario, las agencias gubernamentales y la comunidad en general. Slamet Wintolo, director del Bank Jateng, sucursal de Kebumen, enfatizó que esta participación es una forma del compromiso del Bank Jateng con el país de Kebumen.

«Estamos muy orgullosos de ser parte de las celebraciones del 80º HAB del Ministerio de Religión de Indonesia. Este apoyo es una forma de nuestro agradecimiento a la gente de Kebumen. Esperamos que la presencia de Bank Jateng no sólo brinde excelentes servicios bancarios, sino que también esté presente en momentos de unión que fortalezcan la armonía comunitaria», dijo Slamet Wintolo.

El jefe del Ministerio de Religión de Kebumen, H. Anif Solikhin, también expresó su gratitud por el apoyo del Banco Jateng, que hizo que la celebración de este año fuera animada. La emoción del evento culminó con la presentación de cientos de atractivos premios, incluido el gran premio de una Umrah gratuita que ganó Siti Esriyah, residente de Tamanwinangun.

La presencia de Bank Jateng en este evento resalta aún más su posición como socio estratégico del gobierno regional en la promoción de un desarrollo regional saludable, armonioso y religioso.