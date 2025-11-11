Bank Jateng nombrado mejor banco durante el Satria Brand Award 2025

Semarang (ANTARA) – Bank Jateng ha reafirmado su posición como una institución financiera que tiene un impacto significativo en la economía regional. En la prestigiosa ceremonia Satria Brand Award (SBA) 2025 celebrada por Suara Merdeka Network en Padma Hotel Semarang el viernes (07/11/2025), Bank Jateng ganó con éxito un premio exclusivo.

Bank Jateng logró ganar el premio en la categoría de marca regional de impacto, el mejor banco que apoya la inspiradora economía de asociación. Este reconocimiento es un testimonio claro de la coherencia y la profunda contribución de Bank Jateng al avance de diversos sectores, especialmente las PYME, a través de asociaciones inspiradoras en Java Central.

El premio fue recibido por el Jefe de la Subdivisión de Comunicaciones Corporativas, Secretario de la Compañía, Susiladi, quien estuvo presente en representación del Director Ejecutivo de Bank Jateng.

El ministro de Cooperativas y Pymes, Ferry Juliantono, que estuvo especialmente presente en el evento, expresó su gran aprecio por la SBA. Menkop enfatizó la importancia de una marca fuerte, que no sólo se construye a partir de un logotipo, sino también de valores y carácter consistentes.

Susiladi, Jefa de la Subdivisión de Comunicaciones Corporativas y Secretaria Empresarial, enfatizó que este premio es una motivación para seguir aportando.

«Esto nos motiva a seguir fortaleciendo el papel del Bank Jateng en la construcción de un ecosistema económico sinérgico para las asociaciones, especialmente en el apoyo a las MIPYMES y a los actores empresariales regionales, para que puedan ascender en las filas y tener un impacto positivo más amplio en la población de Java Central», dijo Susiladi.

El desempeño de Bank Jateng está en línea con los objetivos de la SBA. Kukrit Suryo Wicaksono, director ejecutivo de Suara Merdeka Network. Dijo que el evento de esta noche otorgará premios no sólo a las marcas, sino también a las instituciones que hacen contribuciones significativas a la sociedad en Java Central.

Este logro le da a Bank Jateng nueva energía para continuar innovando y fortaleciendo su compromiso como banco regional que siempre está presente y tiene un impacto en el progreso económico y el bienestar de la gente de Java Central.