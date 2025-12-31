Bank Jateng ganó el premio al banco regional más popular en 2025

Solo (ANTARA) – La reputación de Bank Jateng como líder en el mercado bancario regional se ha fortalecido en los prestigiosos Disway Awards 2025-Indonesian Popular Brand Award celebrados en el Sheraton Grand Jakarta el jueves (4/12).

Durante este evento, Bank Jateng logró ganar un premio en la categoría Servicios Financieros-Banco Regional, reconocimiento que demuestra que Bank Jateng es la marca más apegada al corazón de las personas (Top of Mind).

El fundador de Disway National Network (DNN), Dahlan Iskan, enfatizó que los premios Disway no son premios que se puedan intercambiar.

«Aquí está en juego la reputación de Disway. Los que reciben el premio son los que realmente lo hacen por sus logros. El premio es una apreciación de sus logros y es un mandato para mantener la calidad», afirmó.

Al comentar sobre este logro, Susiladi, Jefe de la Subdivisión de Comunicaciones Corporativas de Bank Jateng, expresó su profundo agradecimiento por la confianza del público y la curación objetiva llevada a cabo por Disway Group junto con Infovesta Utama.

«Nos sentimos honrados de recibir este premio. Para nosotros, este premio en la categoría de Banco Regional es un reflejo del alto nivel de confianza del cliente. Este es el resultado del arduo trabajo de todo el equipo de Bank Jateng para brindar el mejor servicio a la comunidad», dijo.

Además, Susiladi añadió que esta apreciación proporcionaría una motivación adicional para que Bank Jateng siguiera innovando.

«De acuerdo con el espíritu que Pak Dahlan Iskan enfatiza en materia de reputación, Bank Jateng se compromete a continuar cumpliendo este mandato mejorando la calidad de los servicios y fortaleciendo nuestra presencia como principal socio financiero del pueblo de Java Central», dijo.

El éxito de Bank Jateng se basa en una investigación en profundidad entre 19.000 encuestados en 20 ciudades importantes de Indonesia en colaboración con Infovesta Utama. Utilizando el método de muestreo aleatorio de múltiples etapas, Bank Jateng surgió como el principal ganador ya que fue elegido espontáneamente por los encuestados cuando se les preguntó sobre la categoría de bancos regionales (Top of Mind Awareness).

Este premio confirma la posición de Bank Jateng, que no sólo es fuerte en el campo de los fundamentos financieros, sino que también cuenta con un reconocimiento de marca muy alto a nivel nacional. Con el apoyo de la Red Nacional Disway, que tiene un amplio alcance, se espera que el desempeño de Bank Jateng pueda inspirar a otros sectores bancarios regionales a continuar creciendo de manera saludable y competitiva.