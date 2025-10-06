Bank Jateng Frontliner demuestra la calidad de los servicios a nivel nacional

SOLO (Antara) – Bank Central Java ha reducido con éxito un desempeño orgulloso a nivel nacional en el Campeonato Anual de Frontliner o Asbanda 2025 organizado por la Asociación del Banco Regional de Desarrollo en Indonesia (Asbanda).

El director de las actividades bancarias, los servicios y la UMKM del Banco Central Java Anna Kusumarita a través de la información recibida por Antara en Solo, Java Central, dijeron que los representantes del banco o Java Central Java Frontliner lograron tomar dos premios que tienen la superioridad del Banco Central de Java en varias líneas de servicio en varias líneas de servicio.

Este logro se logró después de completar una serie de actividades de competencia del 17 al 18 de septiembre de 2025 y cerró con la noche de premios el 19 de septiembre de 2025 en el Hotel Merlynn Park.

La orgullosa actuación fue lograda por Ni Wayan Putri Artana, quien ganó el tercer lugar en la categoría de mostrador, y Muhamad Abdul Malik Khumaidi, que ocupa con éxito la posición del tercer lugar en la categoría de seguridad.

«Este éxito refleja la fuerte dedicación de Bank Central Java para ofrecer un excelente servicio a los clientes. Estamos muy orgullosos del desempeño de Amanda y Malik. Han demostrado que Bank Central Java tiene competencias superiores y está listos para competir a nivel nacional», dijo.

Anna agregó que la competencia de Asbanda había comenzado desde 2023 como un fuerte aliento para todos los empleados.

«Esperamos que estos ganadores sean el ‘servicio de modelado de roles’ y el agente de cambio que inspira y aumenta la motivación y las competencias de todos los empleados del personal de Java Frontliner de Java en el futuro para ofrecer a los clientes la mejor experiencia en el futuro», dijo.

Mientras tanto, esta prestigiosa competencia fue seguida por un banco de desarrollo regional en toda Indonesia para ser un barómetro para medir las competencias y la profesionalidad de los líderes de la banca regional.