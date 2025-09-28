Bank Jateng Friendship Run 2025 tuvo lugar animado en Purwokerto

PURWOKERTO (Antara) – El evento Fun Run titulado Bank Jateng Friendship Run (BJFR) 2025 como parte de una serie de competiciones internacionales de carrera en el centro de maratón de Java Borobudur (Bormar) 2025 estuvo presente en Purwokerto, Banyumas Regency, el domingo 28.

BJFR, seguido de 1,000 corredores con una distancia de 5 km, fue la segunda organización este año, luego en Solo, el 14 de septiembre de 2025. BJFR continúa soportando el concepto de deporte, cultura, economía y amistad.

Usando el espíritu de «zancada a la gloria» repetida (bormar) bjfr en Purwokerto comenzando en el patio de la oficina del regente de Banyumas en una ruta de hasta cinco kilómetros. Este camino no solo está diseñado para ofrecer la comodidad de los corredores, sino que también presenta la experiencia típica de la ciudad de Purwokerto.

Durante toda la pista, los participantes fueron invitados a disfrutar de la hermosa atmósfera de la ciudad y los puntos icónicos que reflejan la riqueza cultural y la historia de Banyumas. El ambiente era cada vez más animado cuando los participantes usaban jersey con jugadores, como Bima, Punakawan, para los agricultores.

El regente de Banyumas, Sadewo Tri Fastiono, dirigió la liberación de los participantes a través de la bandera de la procesión, junto con el Secretario de Java Central Sumarno y presidente de la Fundación Borobudur Marathon, Liem Chie An.

El Regente afirmó que Purwokerto estaba orgulloso de organizar un evento que podría usarse como turismo deportivo. No solo saludable, sino que también refuerza la imagen de la ciudad como un espacio de energía abierto y positivo, y respalda el impacto del seguimiento en forma de MIPYMES y el turismo.

» El eco del maratón de Borobudur ya se ha sentido. Las hamburguesas, junto con la comunidad de carrera, disfrutaban disfrutando de este evento de carrera «, dijo.

Valuación

En otra parte, el presidente de la Fundación Borobudur Marathon Liem Chie, el entusiasmo de los residentes de Purwokerto y la antigua región de Banyumas participaron en este evento divertido.

» My Gamble es cierto, la comunidad y la comunidad se juntan para celebrar las actividades de funcionamiento para la campaña del maratón de Boburubudur. Hay actividades culinarias y MIPYME que naturalmente crean una facturación económica «, dijo.

Representante del organizador Antonius Tomy Trinugroho explicó que la amistad es una celebración de solidaridad. Dijo que el poder de este evento radica en la diversidad de la forma en que las personas corren, donde cada paso juntos es parte de la historia.

«La presencia de la comunidad de carrera local también enriquece la atmósfera, lo que hace de este evento un cálido lugar de reunión entre corredores, espectadores y personas de Purwokerto», dijo el diario Redpel Compass.

El BJFR en Purwokerto también presenta el mercado Harmoni como un espacio para que las MIPYME locales muestren sus trabajos y productos.

A través del programa Central Java Pasawone Bank, una serie de pequeñas y medianas empresas presenta productos creativos culinarios y locales de Banyuma que pueden disfrutar los participantes y visitantes.