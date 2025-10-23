Bank Jateng facilita una cuota de KPR de 20.000 FLPP para ASN de Java Central

Solo (ANTARA) – Bank Jateng está facilitando una cuota de 20.000 para préstamos de vivienda pública (KPR) a través del Programa de Facilitación de Liquidez para el Financiamiento de la Vivienda (FLPP) para los funcionarios públicos estatales (ASN) en Java Central.

Esta vez, la asociación estratégica se estableció entre Bank Jateng y el gobierno de Wonogiri Regency (Pemkab). El compromiso de hacer realidad el sueño de ASN de una casa habitable se destacó a través de la cooperación en el Fondo de Socialización de Vivienda para ASN, que se llevó a cabo el jueves (16/10) en el Salón oficial de la Casa del Regente en Wonogiri Regency, Java Central.

El director de Negocios Digitales y de Consumo de Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, dijo en un comunicado recibido en Solo, Java Central, el jueves que este programa era parte de la responsabilidad de Bank Jateng como banco de desarrollo regional.

«No sólo nos centramos en el crecimiento empresarial, sino también en cómo podemos convertirnos en una fuerza impulsora para el bienestar de la comunidad y de las ASN en Java Central. Esta facilitación del FLPP KPR es una manifestación concreta de nuestro compromiso de garantizar que todas las ASN tengan derecho a una vivienda digna y asequible», explicó Eko.

En línea con los directores, Mulyanto, director de Bank Jateng, sucursal de Wonogiri, acogió con satisfacción esta asociación.

«Nosotros, Bank Jateng, estamos totalmente comprometidos a apoyar el programa del Gobierno de la Regencia de Wonogiri para mejorar el bienestar de ASN. La cuota FLPP de 20.000 unidades que tenemos en Java Central es un testimonio de nuestra seriedad a la hora de proporcionar un acceso fácil y asequible a la financiación para los empleados», dijo.

El propio Bank Jateng tiene una gran cuota para la distribución de FLPP, concretamente 20.000 unidades que cubren toda la región de Java Central. Esta importante cuota muestra la voluntad del Banco Jateng de apoyar programas de vivienda para ASN y personas de bajos ingresos (MBR).

A través de esta asociación, Bank Jateng no solo facilita la financiación, sino que también participa en los esfuerzos del gobierno regional para proporcionar incentivos como la exención de las tarifas de adquisición de derechos de construcción y terrenos (BPHTB) y las tarifas de aprobación de la construcción (PBG) para MBR, como se establece en el Reglamento del Regente de Wonogiri.

Se espera que ASN pueda aprovechar al máximo el programa de distribución FLPP KPR de Bank Jateng, acelerar la propiedad de viviendas y mejorar el bienestar de los empleados dentro del gobierno de Wonogiri Regency.

Esta acción está dirigida específicamente a ASN en el área gubernamental de Wonogiri Regency, que no tendrá una casa privada hasta 2025. Este programa de vivienda se está implementando a través del plan FLPP, una solución de financiación para ASN.

Durante esta actividad, el regente de Wonogiri, Setyo Soekarno, enfatizó la importancia de la presencia de instituciones financieras para ayudar a proporcionar vivienda a la comunidad. Mencionó específicamente el papel del Banco Jateng como socio estratégico, que es esencial para hacer realidad los sueños de la gente de una vivienda digna.