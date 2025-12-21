Bank Jateng está dispuesto a monitorear el bienestar de 1.052 Banjarnegara PPPK

Banjarnegara (ANTARA) – La emoción y el orgullo envolvieron la plaza Banjarnegara, Java Central, el miércoles (17/12), junto con la inauguración y juramento de 1.052 empleados gubernamentales bajo contrato de trabajo a tiempo parcial (PPPK), realizada por la regente de Banjarnegara, Amalia Desian.

Este proceso será un nuevo capítulo en la vida de estas ADN. Además del desempeño de estos ASN, Bank Jateng está presente como un socio estratégico dispuesto a garantizar su bienestar a través de servicios y soluciones bancarias modernas.

La Regente Amalia Desiana enfatizó en su discurso que este impulso fue la respuesta a las oraciones y la larga lucha de los trabajadores. Sin embargo, recordó que el nuevo estatuto de la ASN conlleva una mayor responsabilidad para con la sociedad.

«Hoy es el día tan esperado después de una larga lucha. Gracias a Dios, Alá ha respondido a las oraciones de todas las damas y caballeros. El nombramiento del PPPK a tiempo parcial no es sólo un cambio en el estatus de la ASN, sino también algo más. Debe haber un aumento de la responsabilidad moral para servir mejor a la comunidad», subrayó la regente Amalia.

Como administrador de nómina de la ASN del Gobierno de Banjarnegara Regency, Bank Jateng continúa innovando en respuesta a los desarrollos para respaldar el desempeño de estos empleados.

A través de la aplicación Bima Mobile, los miembros de PPPK pueden disfrutar de la comodidad de las transacciones digitales instantáneas. Este soporte también se ve reforzado por la red de cajeros automáticos Galery que se extiende por toda la región de Java Central y garantiza un acceso financiero sin obstáculos.

Lili Widiyani, líder de la sucursal del Bank Jateng Banjarnegara, manifestó su voluntad de convertirse en un socio financiero confiable para los nuevos ASN. Bank Jateng ofrece el acceso más amplio posible a la consulta, especialmente en relación con la financiación de la vivienda a través del programa FLPP KPR (Housing Financing Liquidity Facility).

«También nos complace abrir 1.052 PPPK a tiempo parcial. Con condiciones fáciles y rápidas, estamos listos para satisfacer sus necesidades, incluida la financiación de viviendas subsidiadas con bajas tasas de interés, para que la casa de sus sueños se convierta en realidad», dijo Lili Widiyani.

Se espera que esta fuerte sinergia entre el Gobierno de Banjarnegara Regency y Bank Jateng pueda mejorar el bienestar de los PPPK para que puedan centrarse en brindar los mejores servicios para la promoción del desarrollo y el bienestar comunitario en Banjarnegara Regency.