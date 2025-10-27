Bank Jateng distribuye asistencia para el cultivo de gusanos para respaldar las soluciones de residuos de Cilacap

Cilacap (ANTARA) – La sucursal de Bank Jateng Cilacap distribuyó asistencia por valor de 154,78 millones de IDR a través del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para apoyar el desarrollo del cultivo de gusanos por parte del Grupo Empresarial Conjunto (KUB) Maju Besar como una solución para la gestión de residuos orgánicos y el fortalecimiento de la economía local.

La transferencia de la ayuda fue realizada simbólicamente por el director de la sucursal del banco Jateng Cilacap, Muhammad Ridowi, al regente de Cilacap Syamsul Auliya Rachman y luego ÉlSe lo envió al presidente de KUB Maju Besar Kumar Sukirmanto en la sala de estar del Cilacap Regent el jueves (2/10).

En la ocasión, el director de la sucursal de Bank Jateng, Muhammad Ridowi, dijo que este apoyo era una forma de participación activa de Bank Jateng en la creación de soluciones sostenibles para la gestión de residuos orgánicos en el área de la ciudad de Cilacap.

Según él, el cultivo de gusanos tiene un alto valor económico porque los resultados se pueden utilizar como alimento para animales y porque ayudan a reducir la cantidad de desechos domésticos.

“Esperamos que este programa pueda brindar una solución a la gestión de residuos y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la comunidad”, dijo.

Dijo que la asistencia a KUB Maju Besar era parte del Programa de Sostenibilidad para la Reducción de la Pobreza (PKPK) del Bank Jateng, que también se dirige a los sectores de salud, agricultura, mipymes y cumplimiento de cuellos de botella.

Según él, el programa tiene como objetivo promover la independencia económica local a través de una gestión ambiental productiva e innovadora.

Con respecto a esta asistencia, el regente de Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, apreció la iniciativa del Banco Jateng y evaluó que el programa de cultivo de gusanos estaba en línea con los esfuerzos del gobierno regional para fortalecer una economía circular basada en la comunidad.

“Esperamos que esta actividad pueda integrarse con la gestión de los residuos orgánicos de los mercados y los hogares para que la comunidad realmente pueda sentir los beneficios”, dijo.

También alentó a los grupos receptores de ayuda a convertir estas actividades en un modelo de empoderamiento económico sostenible a nivel local.

