Bank Jateng Cilacap entregó los premios Bima ante el agradecimiento del cliente

Cilacap (ANTARA) – Como forma de agradecimiento por la fidelidad de los clientes, la sucursal del Banco Jateng Cilacap presentó los premios para el Sorteo de Ahorros Bima del Período I 2025 el miércoles (31/12/2025).

A la ceremonia de premiación que tuvo lugar en la sucursal del Banco Jateng Cilacap también asistió y asistió directamente el Regente de Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

El jefe del Banco Jateng, sucursal de Cilacap, Muhammad Ridowi, dijo que este programa de lotería refleja el alto nivel de confianza del público. La participación de los clientes había aumentado significativamente en 2025 en comparación con el año anterior.

«La Lotería del Ahorro Bima está abierta a todos los clientes con las mismas oportunidades. Además de los premios, estos ahorros también proporcionan un valor añadido a través de la protección del seguro de vida para los clientes», afirmó Ridowi.

El regente de Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, expresó su agradecimiento por la contribución real del Banco Jateng para impulsar la economía regional, especialmente mediante el apoyo a las mipymes y el desarrollo de infraestructura en Cilacap.

«Agradecemos al Banco Jateng por aumentar la educación financiera. El ahorro no tiene que ver sólo con los precios, sino también con la seguridad de los fondos y la contribución al desarrollo regional», dijo el regente Syamsul.

Un total de ocho clientes lograron ganar premios de saldo de ahorro durante este período:

Premio I (saldo de 75 millones de rupias):

Moch Syaebani (KCP Kroya)

Nuraeni Yuliastuti (KCP Sidareja)

Premio II (saldo de 15 millones de rupias):

Siti Fátima (KCP Cilacap)

Yuliani (KCP Cilacap)

Ageng Abadi (KCP Cilacap)

Sumartí (KCP Sidareja)

Tjipto Purwono (Ciudad KCP Cilacap)

Niky (KCP Kroya)

Además del premio restante, el Sorteo de Ahorros Bima también ofrece un gran premio en forma de un automóvil Toyota Innova Zenix Hybrid como principal atracción para los clientes leales de Bank Jateng.