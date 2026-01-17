Bank Jateng ayuda a construir casas para las víctimas de deslizamientos de tierra

Karanganyar (ANTARA) – Bank Jateng ha demostrado una vez más su verdadero papel en la acción social al brindar asistencia a los residentes afectados por desastres en Karanganyar Regency, Java Central.

Bank Jateng distribuyó ayuda por valor de 20 millones de IDR para la reconstrucción de la casa de Jumiyem, residente de Separe Hamlet, en la aldea de Wukirsawit, que fue destruida por un deslizamiento de tierra.

La transferencia de ayuda fue llevada a cabo simbólicamente por el regente de Karanganyar, Rober Christanto, acompañado el miércoles por funcionarios del gobierno de la regencia y Muspika Jatiyoso. Esta asistencia es una forma de cooperación entre los gobiernos locales y el sector bancario para hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales.

El subdirector de la sucursal del Banco Jateng Karanganyar, Anang Tri Widodo, dijo que esta asistencia era parte de la responsabilidad social de la compañía hacia las comunidades afectadas por desastres.

«También estamos preocupados por el desastre que ha sufrido la señora Jumiyem. Esta asistencia es parte de la preocupación del Banco Jateng por aliviar la carga de los residentes. Esperamos que estos fondos puedan acelerar la reconstrucción de su hogar para que su familia pueda vivir inmediatamente bien y con seguridad», dijo Anang.

Kalakhar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno añadió que esta asistencia fue muy significativa para el proceso de recuperación.

«La ayuda financiera, incluida la del Banco Jateng, se destinará directamente a la construcción física de viviendas en colaboración mutua con los residentes locales», explicó.

Esta contribución destaca el compromiso de Bank Jateng de estar siempre presente en la comunidad, no sólo en los servicios financieros sino también en la acción humanitaria para acelerar la recuperación social en la región de Java Central.