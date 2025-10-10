Bank Jateng apoya la transformación de los mercados financieros mediante la implementación de DNDF y OIS

Semarang (ANTARA) – Bank Jateng enfatizó su papel activo en el apoyo al fortalecimiento de la estabilidad del sistema financiero nacional mediante la profundización del mercado monetario y cambiario (PUVA).

Esto se refleja en la participación de Bank Jateng en la firma conjunta del Acuerdo Maestro de Derivados Interbancarios y en el lanzamiento del emparejamiento para transacciones Overnight Index Swap (OIS) con sede en IndONIA por parte de Bank Indonesia (BI) junto con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y el Ministerio de Finanzas, en el Gran Salón de Baile del Hotel Kempinski de Yakarta, el viernes (26/9/2025).

Al evento también asistieron la Sra. Destry Damayanti como vicegobernadora principal del Banco de Indonesia y el Sr. Dian Ediana Rae como director ejecutivo de Supervisión Bancaria y miembro del Consejo de Supervisión de OJK.

La presencia de actores, reguladores y asociaciones de la industria bancaria es un testimonio de su compromiso compartido para fortalecer la infraestructura financiera de Indonesia.

El Banco de Indonesia señaló que las transacciones del DNDF aumentaron un 29 por ciento a 212 millones de dólares este año. También hubo un aumento en el número de transacciones liquidadas a través de la Contraparte Central (CCP), especialmente después de la implementación de las disposiciones de la NCCD el 1 de septiembre de 2025.

El director financiero de Bank Jateng, Ristiani Saptuti, dijo que la medida crearía más espacio para que los bancos regionales gestionen los riesgos cambiarios y de tipos de interés.

«Bank Jateng da la bienvenida a esta iniciativa estratégica ya que proporciona una herramienta de cobertura más creíble y eficiente. La implementación de DNDF y OIS con sede en IndONIA no sólo fortalece la resiliencia del sector financiero, sino que también apoya una financiación económica nacional más estable», dijo Ristiani.

Ristiani añadió además que su partido también había llevado a cabo el DNDF y la OIS con sede en Indonesia como una forma de participación en la profundización de PUVA.

«Bank Jateng considera este impulso como una parte importante de la transformación de un sistema financiero más moderno e integrado. Creemos que con la participación activa de Bank Jateng, el ecosistema de los mercados financieros puede volverse más líquido, transparente y adaptable. Esto ciertamente está en línea con la misión de Bank Jateng de apoyar el desarrollo regional que contribuye al crecimiento económico nacional», continuó.

Mientras tanto, Arief Rachman, director del Departamento de Desarrollo del Mercado Financiero del Banco de Indonesia, enfatizó que las reformas de los índices de referencia nacionales a través de INDONIA y el desarrollo del mercado OIS fortalecerán la transmisión de la política monetaria.

«El mercado OIS con sede en INDONIA creará una referencia de tipos de interés más creíble y líquida. Se trata de una base importante para apoyar la gestión del riesgo de tipos de interés y fomentar la eficiencia en la determinación de precios en el mercado», explica Arief.

Desde una perspectiva de supervisión, el director de OJK, Bahruddin, enfatizó la importancia de implementar NCCD (Derivados No Compensados ​​Centralmente) como parte de los estándares internacionales después de la crisis de 2008.

«La implementación de requisitos de margen para las transacciones de derivados que no se compensan a través de la CCP mejorará la resiliencia del sistema financiero. Esto también es un testimonio del compromiso de Indonesia de cumplir con los estándares de Basilea y las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera», dijo.

Mientras tanto, el presidente general de APUVINDO, Ronny Setiawan, añadió que la existencia del DNDF proporciona una herramienta de cobertura que se está volviendo cada vez más relevante en medio de la dinámica del mercado mundial de divisas.

«El DNDF ha demostrado ser una herramienta eficaz para que las empresas y los bancos mantengan la estabilidad. Con una evolución positiva de hasta un 29 por ciento más de transacciones en 2025, este instrumento es cada vez más importante para profundizar el mercado financiero interno», explica.

Con la sinergia entre reguladores, asociaciones y bancos, incluido Bank Jateng, se espera que el mercado interno de dinero y divisas se vuelva más creíble y capaz de convertirse en un pilar de apoyo para financiar la economía nacional en medio de la dinámica global.