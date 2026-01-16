Bank Jateng apoya la caminata por la salud HAB del Ministerio de Religión en Wonogiri

Wonogiri (ANTARA) – Bank Jateng enfatiza su compromiso de apoyar la armonía religiosa y el estilo de vida saludable participando activamente en la Caminata Informal para conmemorar el 80º Día de la Caridad (HAB) del Ministerio de Religión de Indonesia en Wonogiri Regency.

El evento celebrado el sábado (1/10) en la plaza Giri Krida Bakti, Wonogiri, Java Central, estuvo animado con la presencia del Ministro de Religión de Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

En sus declaraciones antes de despedir a los miles de participantes, el Ministro de Religión expresó su agradecimiento por la fuerte unidad mostrada por la comunidad Wonogiri.

«La armonía no es sólo un eslogan, sino que debe ser una cultura viva en la vida social, nacional y estatal. Indonesia es una gran casa que alberga nuestra diversidad de etnias, religiones y creencias», enfatizó Nasaruddin Umar.

La presencia de Bank Jateng en esta importante agenda es una forma de apoyo real a esta visión de unión. El líder del Banco Jateng, sucursal de Wonogiri, Mulyanto, quien también acompañó al Ministro de Religión y a los funcionarios de Forkopimda, afirmó que el Banco Jateng siempre estuvo dispuesto a ser socio en actividades que fortalezcan los lazos de hermandad.

«Estamos muy orgullosos de ser parte de este momento especial. En línea con el mensaje del ministro, nuestra participación es una forma de compromiso para estar siempre presentes para la comunidad, fomentar el espíritu de unión y generar conciencia social a través de acciones reales», dijo.

Gracias al apoyo de varios partidos, incluido el Banco Jateng, esta divertida actividad de caminata no sólo fue un éxito técnico, sino que también logró convertirse en un símbolo de armonía entre el gobierno, las instituciones financieras y todos los sectores de la comunidad religiosa en Wonogiri.