Bank Central Java y PBSI Kendal Print Semillas superiores para Porprov 2026

KENDAL (Antara) – Bank Central Java nuevamente muestra su compromiso de apoyar el progreso del deporte en Java Central, especialmente en la regencia de Kendal, a través del campeonato de bádminton de la Copa Bádminton Badminton 2025.

Este prestigioso torneo, ubicado en el sari de Gor Wonotengang, Kendal, atrajo con éxito la atención de 236 participantes de Badminton de diferentes regiones durante tres días de implementación, 24-26 de julio de 2025.

Como resultado de la cooperación estratégica entre Bank Central Java y PBSI Kendal Regency, este campeonato no solo es una competencia, sino también un foro para el entrenamiento y la búsqueda de semillas superiores para enfrentar el Sportweek provincial (Porprov) de Java Central 2026.

Bank Central Java apoya esta actividad como el patrocinador más importante y el conductor más importante en la organización de este torneo.

El apoyo es una prueba de que Bank Central Java no solo juega un papel en el sector financiero, sino que también es activo en el desarrollo de recursos humanos a través de canales deportivos.

El líder de la sucursal de Kendal del Banco Central de Java, Arief Nugroho, dijo que el apoyo a este campeonato está en línea con la visión de Bank Central Java para contribuir directamente al desarrollo regional.

«Creemos que la mejor inversión para el futuro de la región se debe al desarrollo de la generación más joven. Este torneo es una de las formas tangibles de nuestra dedicación para apoyar a los atletas locales que pueden hacer el nombre de Java Central en el ámbito nacional», dijo Arief

Este torneo compite 16 números de competencia repartidos en cuatro centros principales, que van desde grupos de edad temprana hasta adultos.

El presidente de PBSI Kendal, Muhammad Iqbal Adila, dijo que este campeonato era un impulso importante para mapear el potencial de los atletas locales.

«Desde aquí podemos ver a todos los que merecen ingresar al equipo Porprov 2026. Esto no es solo la competencia, sino también parte de los atletas de recubrimiento a largo plazo», dijo Iqbal.

El presidente del comité organizador, Isnaini Dani Darmawan, también apreció el extraordinario entusiasmo de los participantes. Según él, este campeonato también es un lugar para la amistad entre los amantes del bádminton de diferentes regiones.

«Esperamos que los atletas superiores nazcan de este torneo que pueden hacerse el nombre de Kendal, incluso Java central a nivel nacional», dijo Isnaini.