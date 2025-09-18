Bank Central Java tiene capacitación de MSME para ajustar la economía local en Batang

BATANG (Antara) – Bank of Central Java Branch Batang muestra su dedicación al respaldar el crecimiento de las empresas micro pequeñas y medianas (MIPYME) al mantener una capacitación en Micro Business Game (MBG).

El líder adjunto de la sucursal de Bank Central Java de Batang Iman Dwi Harmanto en Batang dijo el jueves que la capacitación fue diseñada para aumentar la efectividad y la eficiencia de la gestión empresarial de los factores de MIPYME en el medio ambiente.

«Las actividades de MBG son parte del apoyo de Bank Central Java para los programas del gobierno local, especialmente en el desarrollo del sector MIPYME», dijo.

Según él, el Bank Central Java ha contribuido activamente a las PYME, incluida la aliento de actividades bancarias detalladas que se vieron directamente afectadas por las necesidades de la comunidad.

Además de aumentar la capacidad comercial, dijo, la capacitación de MBG también enfatizó la importancia de la educación financiera.

«Con una mejor comprensión de la gestión financiera, se espera que los actores de MIPYME puedan administrar una empresa de manera más profesional y de manera más sostenible. Esperemos que los factores de MIPYME tengan un mango y un objetivo de rendimiento claro para el progreso de su empresa», dijo.

Dijo que el número de actores de MIPYME se registró en 2024 para haber aumentado considerablemente, por lo que se convirtió en prueba del espíritu de emprendimiento de la comunidad que se convirtió cada vez más y se desarrolló.

En 2025, el número de casi 3,000 (de BPS Batang Regency) aumentó, no menos de 1,137 a

Según él, Bank Central Java planea brindar capacitación de rutina cada mes como una forma de apoyo sostenible, porque este paso está de acuerdo con el papel del gobierno de la regencia como accionista.

«Queremos que el MSME de Batang no solo se desarrolle en el área, sino que también pueda exportar a diferentes países», dijo.

El líder de la sucursal central de Java Bank Batang Sapto Nugroho enfatizó la importancia de la capacitación de MBG como parte de la estrategia a largo plazo del Banco Central de Java para construir un ecosistema de MIPYME fuerte e independiente.

«Creemos que las MIPYME son la columna vertebral de la economía regional. A través de capacitación como MBG queremos crear actores comerciales que no solo sobrevivan, sino que también pueden innovar y competir en un mercado más amplio», dijo.