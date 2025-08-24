Bank Central Java Socio Estratégico Fortalecer Kopdes Red and White Wernosobo

WONNOSOBO (Antara) – Bank Central Java nuevamente demuestra su compromiso de apoyar el refuerzo de la economía humana. Esta vez, el apoyo se realizó en la ayuda de la formación y legalización de 265 cooperatías de la aldea roja y blanca (KDMP) en Wonosobo Regency, que recibió oficialmente una escritura notarial el jueves (24/7/2025) en el Wonosobo Regent Hall.

La sumisión de la escritura de legalidad y un marcador que KDMP está listo para llevar a cabo varias actividades comerciales en el nivel de la aldea y Kelurahan legal y estructurada.

El líder de la sucursal de Wonosobo del Banco Central de Java, Gunawan Nugrahanto, enfatizó su dedicación a las cooperativas asociadas que ya tenían legalidad.

Según él, las cooperativas con entidades legales abren posibilidades más amplias para obtener acceso bancario y fortalecer la capacidad institucional.

«Desde el Banco de Java Central apoyamos firmemente la formación de KDMP en Wonosobo. La legalidad que es propiedad es un primer paso importante para generar confianza y acceso abierto a los servicios bancarios y la educación financiera», dijo Gunawan.

También enfatizó que el Bank Central Java permanecerá presente como socio estratégico de cooperativas y autoridades locales al construir una economía de la aldea basada en una aldea.

«Estamos listos para ser parte del proceso de crecimiento y desarrollo de KDMP, no solo en términos de financiación, sino también a través de programas de educación financiera y ayuda comercial sostenible», agregó.

Con la legalidad oficial y el apoyo completo de Bank Central Java, 265 KDMP en Wonosobo ahora viene en una nueva y profesional nueva fase.

Se espera que la existencia de esta cooperativa pueda crear la independencia económica de la comunidad y fortalecer la resiliencia económica general de la aldea.

El Regente de Wonosobo, Afif Nurhidayat, expresó su aprecio por la sinergia de todas las partes en el éxito de la formación de esta cooperativa. Hizo hincapié en el papel de Bank Central Java, que participó activamente en el proceso de mentores desde el principio.

«Expreso mi más profundo agradecimiento por todas las fiestas que jugaron un papel en el apoyo y el seguimiento de la formación de la KDMP de Wonosobo Regency hasta que llegó a este punto», dijo el regente de Afif.

Afif Regent agregó que las cooperativas ahora pueden desarrollar unidades de negocio, como oficinas cooperativas, ahorros y préstamos, comestibles, clínicas, farmacias, logística, para las instituciones económicas de la aldea. Espera que KDMP pueda ser una nueva fortaleza para hacer crecer la economía local.

«Por esta razón, expreso mi esperanza de que toda la gerencia de KDMP en Wonosobo Regency, pueda aprovechar el momento, de modo que el objetivo del gobierno se pueda lograr con la formación de KDMP. Si la colaboración es fuerte, Dios también está preparado, la economía también es fuerte.