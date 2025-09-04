Bank Central Java refuerza la educación financiera de los estudiantes a través de ahorros simples

SOLO (Antara) – La sucursal de Bank Central Java Yakarta quiere fortalecer la educación financiera entre los estudiantes a través de la socialización y la educación educativa temprano a través del estudiante del Programa de ahorro de ahorro (simple) en la Escuela Intermedia Cendrawasih 1 de Yakarta, jueves (7/31).

Esta actividad tuvo lugar viva en el patio de la escuela y asistieron cientos de estudiantes que estaban entusiasmados.

El presidente de la sucursal de Yakarta de la sucursal de Yakarta de los vendedores y servicios del Fondo de la sucursal de Yakarta, Dewi Kartikasari, dijo que los ahorros simples están específicamente diseñados para estudiantes con requisitos simples, depósitos iniciales y costos administrativos gratuitos.

Este programa tiene la intención de dar forma al hábito de ahorrar temprano como base para una gestión financiera saludable.

«El ahorro no es solo una cuestión de almacenar dinero, sino también una forma de inversión para el futuro. Este hábito capacita a la disciplina en la gestión de las finanzas y el control de los costos», dijo.

El director de Cendrawasih 1 Junior High School Yakarta Likaisih, S.PD, expresó su aprecio por la iniciativa del Banco Central de Java. Él era de la opinión de que tales actividades de educación financiera eran muy útiles para dar forma al carácter de los estudiantes que eran financieramente sabios.

«Estamos muy agradecidos con el Banco de Java Central. Esta sinergia fue bien y espero que continúe en el futuro», dijo Cilkah.

En un lugar separado, el líder del Banco de Yakarta de la sucursal de Yakarta, Sigit Nurbiyanto, enfatizó la dedicación del Banco Central Java en el apoyo de la inclusión financiera nacional.

«Creemos que la educación financiera debería comenzar temprano. A través de un programa simple, queremos enseñar el espíritu de ahorro y planificación futura para la generación más joven. Esto es parte de nuestra responsabilidad como una institución financiera regional para construir recursos humanos superiores y competitivos», dijo Sigit.

Con el espíritu de cooperación y educación, Bank Central Java continúa mostrando su papel activo en la configuración de una generación financieramente inteligente y listo para enfrentar el futuro con una planificación cuidadosa.