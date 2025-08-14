Bank Central Java Product and Service Socialization en Korem 072/Pamungkas

YOGYAKARTA (Antara) – La sucursal de bricolaje de Java Bank Java ha fortalecido aún más las relaciones con el TNI mediante la socialización de productos y servicios bancarios a soldados y funcionarios Korem 072/Pamungkas.

Esta actividad tuvo lugar el martes (15/07/2025) en el Sugiono Hall, Korem 072/Pamungkas, con el objetivo de ofrecer educación con respecto a los productos superiores del Banco Central de Java y beneficios especiales que pueden utilizar todos los miembros de Cornem 072/Pamungkas.

Comandante de Korem 072/Pamungkas Brigadier General Bambang Sujarwo, SH, M.Sos., MM, en un comentario leído por el jefe de personal del personal o Kasrem 072/Pamungkas Coronel Infatoko Yudho Wibowo, Sepetiallded Hispive Hopetivy Cooperation entre Java Bank y Korremungkks.

«Esperamos que con esta socialización, los miembros de los funcionarios y funcionarios de Korem 072/Pamungkas puedan obtener información clara sobre los productos y servicios de Java Central para el banco que puedan mejorar su pozo», dijo el coronel Inf Hangoko.

Mientras que el líder del Banco Central de Java de la sucursal de Yogyakarta, Sambu Dharta Gautama, también enfatizó el uso del Banco Central de Java en la ocasión para apoyar el pozo de soldados y funcionarios del TNI, especialmente el Ejército.

«Bank Central Java ha trabajado durante mucho tiempo con el TNI para ofrecer conveniencia del acceso bancario. Queremos asegurarnos de que todos los miembros de TNI reciban servicios óptimos y estén de acuerdo con sus necesidades», explica Sambu Dharta Gautama.

«Estamos muy orgullosos de trabajar con Korem 072/Pamungkas, y a través de esta actividad esperamos ofrecer soluciones financieras que no solo sean fácilmente accesibles, sino que también ayuden a los miembros del TNI a planificar su futuro financiero.

Bank Central Java se da cuenta de la importancia de apoyar la vida financiera de los miembros del TNI. Es por eso que Bank Central Java ofrece una variedad de productos bancarios que están específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de los miembros de Korem 072/Pamungkas.

Estos productos incluyen servicios de ahorro, crédito, soluciones financieras flexibles, acompañadas de varios beneficios y la conveniencia de la presentación.

En la sesión de socialización, Bank Central Java dio una extensa explicación de productos superiores que podrían ser utilizados por los miembros de Korem 072/Pamungkas. Esto tiene la intención de dar una opinión más amplia a los soldados y funcionarios públicos con respecto a las soluciones bancarias que pueden ayudarlos a planificar mejor el futuro.

«Para los oradores esperamos dar una explicación completa y clara de los productos del Banco Central de Java a todos los miembros. Queremos que obtengan suficiente información para decidir qué productos se utilizarán de acuerdo con sus necesidades», agregó el coronel Infhandoko Yudho Wibowo.

Esta socialización es parte de los esfuerzos continuos del Banco Central de Java para fortalecer las relaciones con diferentes partidos, especialmente con instituciones como el TNI, que juegan un papel importante en el mantenimiento de la paz y la estabilidad del país.

Bank Central Java se esfuerza por continuar ofreciendo apoyo a través de varios servicios bancarios innovadores, para que los miembros del TNI puedan administrar sus finanzas de manera más efectiva y eficiente.

Esta socialización se espera que los miembros de los soldados y funcionarios de Korem 072/Pamungkas puedan usar los productos de Bank Central Java para mejorar el bienestar personal y familiar y fortalecer su estabilidad económica.

Bank Central Java continuará ofreciendo el mejor servicio para satisfacer las necesidades de la banca hecha por la comunidad, en particular los miembros del TNI que han brindado al estado un gran servicio al estado.

Esta socialización confirma aún más el uso de Bank Central Java para apoyar el pozo de soldados y funcionarios de Indonesia. A través de una estrecha cooperación con varias instituciones, como el TNI, Bank Central Java no solo actúa como proveedor de servicios bancarios, sino también como socio estratégico en la mejora de la calidad de vida de la comunidad.