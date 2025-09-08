Bank Central Java presenta QRIS 2025 por conveniencia de las transacciones en el mercado de Saliwangi Cilacap

Cilacap (Antara) -El Departamento de Comercio, Cooperativas, pequeñas y medianas empresas (DPKUKM) de Cilacap Regency junto con la ubicación de Cilacap de Cilacap -Branch -Branch, lanzó el Saliwangi Ready Market (jueves (8) innovativo -innovativo apoyo iniciado por la Indonesia bancaria y el ministerio del jueves (8).

El vicepresidente de la sucursal de Java Bank Cilacap, Fredy Purbiyanto, dio la bienvenida a esta colaboración y expresó su convicción de que la digitalización de las transacciones en el mercado de Saliwangi facilitaría a los comerciantes y clientes.

«Alhamdulillah, los comerciantes en el mercado de Saliwangi son muy cooperativos. Desde la recopilación de datos hace dos semanas, se han instalado 200 QRI. Estamos seguros de que más comerciantes usarán QRI porque este sistema es muy fácil de comprar y vender transacciones», dijo durante el evento de lanzamiento.

Además, Fredy agregó que Bank Central Java también planea introducir el uso de QRI en el mercado de Wanareja Cilacap en el futuro cercano. Este éxito también se refleja en los datos de transacciones digitales en la regencia de Cilacap, que muestra una cifra extraordinaria, que ha sido casi RP1 billones durante los últimos seis meses, con 1.7 millones de usuarios activos de cuentas QRIS.

El Jefe de la Sucursal de la Unidad de Indonesia de Indonesia, Mohamad Hafiz, apreciaba el apoyo del gobierno de la Regencia de Cilacap, el Banco Central de Java y toda la comunidad. Espera que esta digitalización del mercado humano pueda fomentar la formación de una comunidad más preparada para la era de la sociedad sin efectivo segura, práctica y eficiente.

«Los QRI no solo ofrecen muchos beneficios para la comunidad, sino también para los actores de MIPYME. Con la transacción, es más fácil administrar las finanzas con la transacción, evitar las finanzas, evitar el robo en efectivo e incluso construir perfiles de crédito para la conveniencia de obtener préstamos», dijo Hafiz.

Cilacap Regent, Syamsul Auliya Rachman, también expresó su apoyo a esta iniciativa. «Invitamos a todas las partes a apoyar el uso de QRI en el mercado humano. Con esta digitalización, los mercados en Cilacap serán más eficientes, más modernos y, por supuesto, seguirán siendo un centro de actividad económica competitiva», dijo.

Líder del Banco Central de Java Cilacap Branch, Muh. Ridowi, agregó que su partido continuaría utilizando el desarrollo de la economía digital en las regiones, especialmente en el sector del mercado tradicional. «Vemos la digitalización del mercado, no solo como una tendencia, sino también como una necesidad que tendrá un impacto positivo a largo plazo para los comerciantes y los consumidores. A través de QRI, las transacciones serán más fáciles, más rápidas y seguras. Esperamos que los comerciantes en el mercado de Saliwangi y otros mercados en Cilacap puedan sentir los máximos beneficios de este sistema», dijo Ridowi.

Uno de los comerciantes en el mercado de Saliwangi, Tondo, que vende pasteles, expresó entusiasmo después de comenzar una transacción con QRIS. «Me siento ayudado con este sistema. Las transacciones serán más rápidas y prácticas, y espero que más compradores vengan debido a un sistema de pago más simple», dijo.

El lanzamiento del mercado de Saliwangi Ready QRIS 2025 es una prueba clara de que la digitalización del mercado humano en la regencia de Cilacap es cada vez más avanzada, y cada vez más comerciantes y personas que sienten los beneficios de la conveniencia de los pagos digitales. Con el apoyo conjunto, se espera que esta digitalización acelere la transformación económica y tenga un efecto positivo en la economía regional.