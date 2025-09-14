Banjarnegara (Antara) -Bank Central Java nuevamente muestra su compromiso de apoyar la preservación de la cultura y el desarrollo del turismo regional al participar activamente en el Festival de Cultura XV Dieng (DCF) en 2025 que se celebró en el complejo del Templo Arjuna, Dieneng Kulon, Banjarnegara en 23 -23.

DCF es una agenda cultural de rutina que se lleva a cabo cada año para preservar las tradiciones de la comunidad de Digg y al mismo tiempo dar nueva vida al turismo en Java central.

Una de las agendas más importantes es el ritual de afeitado de rastas, que asistió este año por ocho niños de Bajang, no solo de Digg sino también de Yogyakarta, Batang, a Yakarta.

El ministro coordinador de infraestructura y desarrollo regional, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), junto con Java Central -Gobernador Ahmad Luthfi, Banjarnegara Regent Amalia desiana, y director de Bank Central Java Irianno Harko Saputro estuvieron de inmediato.

Ahy incluso presentó la solicitud de un Bajang llamado Faiza Ahmad (8) de Kulonprogo, Diy, que quería ser afeitado directamente por él y compró un automóvil con un control remoto.

«Somos testigos de una tradición cultural que está llena de valores. Continuamos cuidando esto porque nuestro archipiélago es rico en diferentes culturas y tradiciones», dijo Ahy después de la procesión.

En la misma ocasión, el Director del Banco Central Java Irianto Harko SapuTro estuvo completamente presente desde el comienzo de una serie de actividades, comenzando en la apertura, la fiesta de la linterna, la sinfonía de la orquesta, a la procesión de rastas.

Esta presencia es una prueba del Banco de la Atención Central de Java en el mantenimiento de las buenas relaciones con las partes interesadas, mientras que el programa regional gubernamental del Gobierno de Banjarnegara es regencia.

Irianto afirmó que el Bank Central Java no solo jugó un papel en el sector financiero, sino que también continuó fomentando la preservación de la cultura local.

«Bank Central Java siempre está comprometido a mantener la integridad, establecer buenas relaciones con todas las partes interesadas y apoyar plenamente los programas del gobierno local. A través de actividades culturales como DCF queremos contribuir a fortalecer la identidad de la nación mientras el turismo regional apoya», dijo.

Mientras tanto, el líder de la sucursal de Banjarnegara del Banco Central de Java, Lili Widiyani, expresó su gratitud por el curso suave del DCF XV 2025.

«DCF En 2025, Alhamdulillah, tenemos la oportunidad de participar y, con suerte, la presencia del Sr. Ahy, el Sr. Gobernador y el Sr. Director de Bank Central Java ofrecen entusiasmo y aire fresco para la preservación cultural, para que la implementación sea más espectacular el próximo año», dijo.

Además de los rituales de afeitado de rastas, la serie DCF XV, también coloreada por acciones de Dieng Clean, concursos de ovejas Batur, bazares de MSME, actuaciones artísticas y culturales, sinfonía de orquesta, fiesta de linternas y Nuga