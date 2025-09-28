Bank Central Java – OJK está celebrando el programa MKM de insectos de Inns en Kudus

KUDUS (Antara) – El Equipo Regional de Intercambio de Acceso Financiero (TPAKD) iniciado por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), junto con la sucursal central de Java de la sucursal de Kudus, celebró un evento nacional de movimiento inteligente financiero (Elevación) en Pendapa Kudus Regency, jueves.

A esta actividad asistieron más de 100 empresas locales micro, pequeñas y medianas (MIPYME) con el objetivo de aumentar la educación financiera y la inclusión y dar una mejor comprensión de la gestión financiera sensata, el acceso a servicios financieros formales y estrategias para el desarrollo empresarial sostenible.

Este evento está de acuerdo con la dedicación de Bank Central Java para apoyar el empoderamiento de las MIPYME en la región de Kudus. Risdiyanto, el líder de la rama central de Java de Java Central, dijo que su partido en su oficina apoyó firmemente la actividad porque la educación financiera era una de las claves importantes para fortalecer la economía regional.

«A través de este intenso programa esperamos que las empresas de las PYME puedan ser más inteligentes en la gestión de las finanzas, el uso de productos y servicios financieros puede ser más preciso y ampliar el acceso financiero con el que sus empresas pueden desarrollarse mejor», dijo.

En la misma ocasión, Risdiyanto también agregó que Bank Central Java se compromete a continuar desempeñando un papel activo en el empoderamiento de las MIPYME al ofrecer servicios financieros de fácil acceso.

«Bank Central Java está listo para apoyar el desarrollo de MIPYME en Kudus al proporcionar soluciones de financiación de acuerdo con sus necesidades. Creemos que el fortalecimiento de la capacidad financiera de las MIPYME tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico regional general», dijo.

