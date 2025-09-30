Bank Central Java Jepara muestra preocupación a través de la asistencia social

JEPARA (Antara) – Banco o Java Central Jepara Branch, Central Java, para conmemorar el 25 aniversario (Sekar) del Banco Central de Java (Sekar) dividió la asistencia social a la seguridad, la limpieza, la administración y el equipo de director.

El evento tuvo lugar en el patio de la sucursal de Jepara, el 28 de agosto de 2025.

El tema «Empleo para los empleados, que trabajan para la empresa», esta actividad es un impulso importante para apreciar a todos los equipos que han contribuido a realizar diversas actividades operativas del Banco Central de Java en Jepara. La asistencia social ofrece una forma de atención y aprecio por la dedicación de los empleados que no son directamente visibles por el público, pero que juegan un papel crucial en la operación sin problemas de diario.

El jefe del Banco de Java Central Jepara Branch Nanang Wahyudi en Jepara, en sus comentarios, expresó su gratitud a todos los oficiales de seguridad, limpieza, administración y administradores que han ofrecido el mejor servicio al público.

«El equipo de seguridad, limpieza, administrativo y director es el frente del Banco de Java Central al proporcionar servicios a la comunidad. Aunque esta ayuda es bastante pequeña, espero beneficiar a sus familias. Esta es una forma de agradecimiento y nuestro amor por todos los amigos que han dado su mejor dedicación», dijo Nanang.

Además, espera que el sindicato (Sekar) de Bank Central Java pueda continuar produciendo programas que no solo sean beneficiosos para los empleados, sino que también tengan un efecto positivo en la empresa y la comunidad en general. «Espero que los sindicatos continúen innovando en el futuro en la fabricación de programas que puedan mejorar el pozo de muchas personas», agregó.

Un total de 54 empleados que consisten en funcionarios de seguridad, la limpieza, la administración y los administradores reciben asistencia social, que se espera que fomenten el entusiasmo y aumenten su felicidad y sus familias.

Con esta actividad, Bank Central Java está demostrando cada vez más su dedicación para mantener el pozo de todos los elementos involucrados en las actividades, así como fortalecer la relación entre la empresa y los empleados.