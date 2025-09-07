Bank Central Java hace el día del día del cliente de agradecimiento a los clientes

Demak (Antara) – Para conmemorar el Día Nacional del Cliente que cae cada 4 de septiembre, Bank Central Java muestra su fuerte compromiso al brindar a los clientes un agradecimiento directo a los clientes.

Esta actividad tuvo lugar el jueves (4/9/2025) en la sucursal Central Java Bank Demak.

Para dar la bienvenida a este momento especial, el Director de Bank Central Java Irianto Harko SapuTro saluda inmediatamente a los clientes en el salón de la banca.

Irianto no solo dio la bienvenida, sino que también proporcionó servicios directos como oficial de servicio al cliente como una forma tangible de la dedicación de la administración de Bank Central Java cuando escucha personal y clientes que sirven.

Irianto reveló: «El Día Nacional del Cliente es un momento importante para que expresemos nuestra más profunda gratitud a todos los clientes. Estamos aquí para servir y crecer juntos».

Además, Irianto dijo esto al proporcionar servicios directos como oficial de servicio al cliente en la sucursal de Demak del Banco Central de Java, quería demostrar que su partido era que los clientes eran los activos más importantes y la satisfacción del cliente era la principal prioridad del Banco Central de Java.

Como una forma de gratitud por la lealtad del cliente, Irianto también agradeció cierta apreciación, incluida la incrustación del día del día del cliente a los clientes que estaban presentes y dieron recuerdos de semillas de plantas, como un símbolo de crecimiento de la relación sostenible entre el banco central de Java y los clientes.

Gracias a esta iniciativa, Bank Central Java muestra que los clientes son una prioridad. Se espera que la acción directa de la Junta Directiva promueva la confianza y aumente la satisfacción del cliente, y fortalezca la posición de Bank Central Java como una institución bancaria que está dirigida a un excelente servicio.