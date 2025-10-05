Bank Central Java ha establecido una cooperación con el sector inmobiliario que empuja el crecimiento económico regional

Solo (Antara) – Bank Central Java ha establecido una cooperación con socios, en particular del sector inmobiliario para alentar el crecimiento económico regional.

El jefe del coordinador del Banco Central de Java Surakarta Pramudjianto en Solo, Central Java, dijo el domingo que la dedicación se mostró mediante la firma de un Memorando de Acuerdo (MoU) con cuatro asociaciones líderes de desarrolladores, a saber, Rei, Apersi, Apernas y Himera.

Esta firma tuvo lugar en los prestigiosos Premios de la Propiedad de Solo Raya 2025, que se celebró por primera vez el miércoles (8/20) y recibió una apreciación directa del Ministerio de ATR/BPN.

Dijo que este memorando de entendimiento se convirtió en un hito importante para fortalecer la sinergia entre el sector bancario y los desarrolladores de bienes raíces, especialmente cuando se expande el acceso financiero para personas con bajos ingresos.

Con el apoyo de Bank Central Java, su partido espera que los proyectos de vivienda inclusivos y sostenibles puedan realizarse más rápido en el solo Raya y las áreas circundantes.

También expresó su optimismo de esta colaboración.

«Estamos muy entusiasmados con el apoyo a un programa de financiamiento de viviendas inclusivo, especialmente para las personas con bajos ingresos. A través de este MOU, esperamos ampliar el acceso a los préstamos de construcción y KPR con un horario más flexible y más asequible. Bank Central Java se dedica a ser un socio estratégico en una vivienda decente y honesta en Solo Raya», dijo.

El presidente del comité de premios de propiedades, Bambang Sriyanto, dijo que el precio y la cooperación no fueron solo ceremonias, sino también aliento real, por lo que todos los interesados, incluidos bancos como Bank Central Java, continúan mejorando la calidad de los servicios. Se cree que un buen servicio atrae a más inversores para invertir en la región.

Java Central Gouverneur Ahmad Luthfi dijo que el sector vivo era una necesidad básica que debe satisfacerse. Apreciaba los pasos innovadores que se habían tomado, incluida la sinergia con los bancos para acelerar la realización de casas habitables para la comunidad.

Con el espíritu de cooperación e innovación, Bank Central Java continúa demostrando su papel como socio estratégico en la vivienda en Java Central. Debido al apoyo financiero inclusivo y sostenible, el Banco Central de Java ayudó a construir un futuro mejor para la comunidad.