Bank Central Java ganó el Programa de Desarrollo Regional del Premio Banking Institution

SEMARANG (Antara) – Bank Central Java hizo otro logro brillante al ganar un prestigioso premio en el evento Jawa Pos Radar Semarang Anugerah en 2025

Este premio fue recibido directamente por el Director de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Bank Central Java, Erik Abibon, en la noche del premio en el Hotel Semarang Getes el viernes (19/9).

El director de Jawa Pos Radar Semarang Baahaqi dijo que los destinatarios del premio eran figuras y agencias que se dedicaron a los intereses de la nación y el estado.

«Es posible que muchas personas no lo sepan. También puede ser que muchas personas no quieran saber, pero nosotros con conciencia y pensamientos claros, viendo las figuras del padre, la madre y el hermano que merecen agradecimiento», dijo.

En una entrevista separada, Erik Abibon explicó el papel estratégico de Bank Central Java en el desarrollo regional. «Estamos comprometidos a apoyar a las empresas de micro, pequeñas y medianas (MIPYME) al proporcionar facilidades de crédito con tasas de interés asequibles y requisitos más fáciles, como en los préstamos comerciales de las personas y FLPP KPR», explicó Erik.

Además, el Banco Central de Java participa activamente en el desarrollo de la infraestructura regional y el desarrollo de recursos humanos (recursos humanos). Erik reveló que el Banco Central de Java participó activamente en la financiación de proyectos estratégicos del gobierno local y organizó programas de capacitación para mejorar las habilidades de la comunidad, incluida la educación financiera y el marketing digital para los factores de MIPYME.

Como banco que administra el efectivo general regional (KASDA), el Bank Central Java también juega un papel fundamental como el corazón del sistema financiero del gobierno local. «Nuestro papel no es solo como socio, sino también el corazón del sistema financiero del gobierno local, especialmente en la aplicación y desarrollo de ecosistemas digitales», dijo Erik.

Este rendimiento refuerza la posición de Bank Central Java como una fuerza impulsora económica en Java Central, que no solo se centra en los servicios bancarios, sino también en el empoderamiento comunitario y el desarrollo sostenible.