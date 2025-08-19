Bank Central Java fomenta el empoderamiento económico local en el Wonogiri Coffee Festival y Jamboree

WNOGIRI (Antara) – Bank Central Java fomenta el empoderamiento económico local y la transformación digital en el Festival del Café: Ngopi original Wonogiri y Umkm Jamboree en Ngerapah Hamlet, Setren Village, Slogohimo District 202.

Detrás del éxito de este evento, el Bank Central Java apareció como uno de los factores más importantes para apoyar la capacitación y el financiamiento de las MIPYME.

Un total de diez cabañas originales de Wonogiri -foffee fascinaron a los visitantes con un sabor distintivo de las montañas del sur de Java Central. No solo el café, el evento iniciado por la Cámara de Comercio e Industria de Wonogiri Regency (Kadin) también presenta varias actividades de arte y culturales como Kethek Ogleng Show, Healthy Movement, Success Story, para competiciones grupales que enriquecen las experiencias de participantes y visitantes.

Bank Central Java desempeña un papel activo en la serie MSME Jamboree a través del curso de financiamiento y capacitación de marketing digital. La presencia de Bank Central Java es una prueba clara del uso de esta institución financiera regional para apoyar el crecimiento de las MIPYME locales.

En un lugar separado, el líder de la sucursal de Wonogiri del Banco Central de Java, Mulyanto, expresó su aprecio por el entusiasmo de las PYME en Wonogiri.

«Nos esforzamos por continuar fortaleciendo la transformación digital y el acceso al financiamiento inclusivo. Nuestra presencia en el Jamboree de MSME es una forma de apoyo para el crecimiento económico local sostenible», dijo Mulyanto.

Este evento también formó parte de una serie de apoyo para el solitario Raya Great Sale (SGS) 2025 que fue abierta directamente por el regente de Wonogiri Sceyo Sukarno. Kadin Wonogiri Sugeng Budiono también apreció la colaboración de varias partes, incluido el Banco Central de Java en el éxito del evento.

«Alhamdulillah, el evento fue exitoso. El potencial económico y culinario de Wonogiri, incluido el café, es prometedor y debe ser alentado», dijo.

Con el apoyo de Bank Central Java, Wonogiri muestra que localmente potencialmente puede ser una verdadera fuerza económica. Desde granos de café hasta el acceso al financiamiento, la sinergia entre los actores comerciales y las instituciones financieras regionales es la clave del éxito del desarrollo económico basado en la comunidad.