Bank Central Java facilita la capacitación culinaria de los comerciantes de CFD para aumentar la competitividad

KUDUS (Antara) -Java central del banco facilita la capacitación culinaria de los comerciantes en Kudus Regency, Java central que solía vender durante el día libre de automóviles (CFD) o días libres de vehículos para aumentar su competitividad.

El jefe del Banco de la sucursal central de Java Kudus, Risdianto, dijo el sábado que el programa de capacitación fue parte de los esfuerzos del Banco Central de Java para continuar desempeñando un papel activo en el apoyo al empoderamiento de la comunidad, en particular las PYME.

«Bank Central Java respalda mucho esta iniciativa porque creemos que las PYME juegan un papel importante en la economía local. Debido a esta capacitación, esperamos que los comerciantes puedan ser más creativos e innovadores para ofrecer sus productos al tiempo que mejora su calidad y capacidad competitiva en el mercado», dijo.

Además, su partido también sigue dedicado a ayudar a los actores comerciales, tanto en aspectos del capital, desarrollo comercial como acceso a la información que necesitan.

Con esta capacitación, Java Central espera continuar contribuyendo a mejorar el pozo de la Comunidad Santa, en particular las PYME, y alienta a ellos a continuar desarrollándose en medio de los desafíos económicos existentes.

Dijo que el esfuerzo fue parte de la dedicación de Bank Central Java para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (UKM) en Kudus a través de capacitación y ayuda relevantes. En la capacitación, el Banco Central de Java de la sucursal de Kudus colaboró ​​con el Ministerio de Mankracht, la Industria y la Cooperativa de Kudus Regency UKM para seguir un curso de catering para los comerciantes que son miembros de la Asociación de Comerciantes de CFD de Kudus.

A la capacitación que duró tres días, de martes a jueves (26-28/8) asistieron 96 comerciantes de CFD. La mayoría de los participantes son comerciantes que venden en el área de Kudus CFD. Esta actividad se divide en tres grupos con 32 comerciantes que participaron en cada sesión de capacitación diaria.

El presidente de la Asociación CFD PKL de Kudus Yanuar Hilmi, el objetivo de esta capacitación es ofrecer nuevas ideas sobre el mundo culinario e introducir varios menús innovadores que pueden agregar variaciones en sus productos de ventas.

«Los comerciantes de CFD generalmente venden fácilmente alimentos como Cilok. Con este entrenamiento pueden introducir un nuevo culinario que sea más variado y más actual», dijo.

La capacitación fue dirigida por la chef Veronica Julia Ratnasari, quien aprendió a los participantes cómo hacer una variedad de platos culinarios populares y el público estaba en duda. El primer día, los participantes aprendieron a hacer Odeng e Ichigo Daifuku.

El segundo día intentaron hacer el SoDok Tiramisu y Red Satay. Mientras practican hacer yakitori y pastel de pastel el último día.

Aunque esta capacitación se lleva a cabo brevemente, a saber, durante dos horas/sesión, se espera que los comerciantes puedan aplicar inmediatamente el conocimiento obtenido para aumentar la fuerza de ventas de sus productos en los puestos de CFD. Incluso se espera que los participantes puedan alimentar demostraciones de cocina en el cuadrado para introducir sus productos procesados ​​a la comunidad.

El vicepresidente de Kudus Bellinda Birton, que también asistió a la capacitación, apreció esta iniciativa. Según él, esta capacitación está en armonía con los esfuerzos del gobierno local para mejorar la calidad de los productos culinarios de PKL y mantener la seguridad alimentaria.

«El conocimiento obtenido debe aplicarse bien, de modo que los productos producidos sean más de calidad, más saludables y adecuados para el consumo», dijo Bellinda.

Además, Bellinda también alienta a los comerciantes a completar la legalidad de su negocio, incluida la certificación Halal y PIRT, para que los productos vendidos sean más familiares y tengan una mayor capacidad para los competidores.