Bank Central Java está listo para apoyar la financiación de los tres millones de programas de vivienda

SEMARANG (Antara) – PT Bank Pembanganan Daerah Central Java (Bank Central Java) enfatizó su dedicación para apoyar completamente el programa nacional de tres millones de casas iniciadas por el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP).

Esto se confirmó en las actividades de socialización y orientación técnica de dos nuevas regulaciones, que tuvo lugar el 31 de julio al 1 de agosto de 2025 en el edificio rojo y blanco, la oficina del gobernador central de Java.

El Director del Banco de Consumidor Digital y de Negocios de Java Central, EKO Tri Praseteto, declaró que el papel de la banca, en particular los bancos de desarrollo regional, es muy estratégico para cerrar las necesidades de la financiación comunitaria de bajos internos (MBR) para tener un hogar habitable.

«La sinergia entre el gobierno central, los gobiernos locales y la banca es la clave más importante para el éxito de los tres millones de programas de vivienda. El Banco Central de Java como banco regional está listo para apoyar un esquema de financiamiento inclusivo y de acuerdo con las necesidades de la comunidad», dijo EKO.

EKO agregó que Bank Central Java había preparado el apoyo total, comenzando con la digitalización del proceso de interpretación de KPR, cooperación con desarrolladores locales, a ajustar los productos financieros a los que eran accesibles para la comunidad MBR.

«Nos damos cuenta de que la casa no solo es necesidades físicas, sino también parte de los derechos básicos de la comunidad. Es por eso que estamos aquí para obtener acceso a la financiación de la casa que es fácil, asequible y responsable», dijo.

El evento fue inaugurado por el Director -General de Gobierno y Control de Riesgos (TKPR) del Ministro de PKP, Brigadier General Pol. Dr. Azis Andiansyah, SH, Sik, M.Hum.

En sus comentarios, enfatizó que esta regulación era parte del paso concreto del gobierno para abrir el acceso a viviendas decentes para toda la comunidad, en particular MBR.

«Alentamos la implementación que es consistente, responsable y medible en las regiones. El éxito de este programa solo puede ser logrado por la sinergia de todas las partes interesadas: centrales, regionales, bancarios y desarrolladores», dijo Azis.

Explicó que el sector de la vivienda tuvo un gran impacto en la economía nacional. Hubo 185 sectores industriales positivos que crearon 13.1 millones de empleos y produjeron una producción económica de Rp2.446 billones.

Vice -Gouverneur del centro de Java, Taj Yasin Maimoen, dio la bienvenida al nacimiento de las dos regulaciones. Según él, Java Central todavía tiene un gran desafío para tratar con atrasos de vivienda, tanto en términos de propiedad como de viabilidad de las viviendas.

«La cartera de la propiedad de la vivienda en Java central alcanza las 310.855 unidades, mientras que la desventaja de viabilidad es de 1,022.113 unidades. Esto requiere cooperación y programa de programas de todas las partes, incluida la banca», dijo.

Espera que esta actividad se convierta en un hito inicial en el fortalecimiento de la cooperación cruzada para realizar una casa habitable justa y asequible para todos los residentes de Java Central.

Jefe de Bapta de la Provincia de Java Central, Harso Susilo, st., MM, en su presentación la dirección del gobernador de Java Central de que el tratamiento de los hogares no se puede hacer individualmente. Se necesitan enfoques colaborativos, así como sinergia con programas locales como «Tuku Débil a través de Omah».

«Queremos la intervención del gobierno local de acuerdo con la política central. Este programa nacional debe estar conectado con las necesidades de la comunidad a nivel de DORPS y Kelurahan», dijo Harso.

A esta actividad asistieron representantes del Servicio de Vivienda de las regiones de Java, Bali y Nusa Tenggara, así como la determinación de viviendas de viviendas y asentamientos. También estuvieron presentes funcionarios de los diferentes generales de la dirección del PKP Ministery.

Con el espíritu de cooperación, el gobierno enfatizó que los tres millones de programas de vivienda no solo eran agendas técnicas, sino también de los esfuerzos para realizar los derechos básicos de las personas en forma de hogares decentes y asequibles en comparación con Indonesia EMAS 2045.