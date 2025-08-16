Bank Central Java es compatible con las aldeas de mejor rendimiento

Demak (Antara) -Untal de 14 pueblos en Demak Regency recibió un Fondo de Incentivos de Villa (DIDES) como una forma de aprecio por el mejor desempeño al administrar el presupuesto de APBDES.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el edificio Grhadika Bina Praja, lunes (14/07/2025), al que asistieron el regente de Demak Eisti’anah y varias partes interesadas locales.

Los catorce pueblos que recibieron fondos de incentivos de la aldea son el pueblo de Sumberejo, el pueblo de Sidorejo, el pueblo de Sukorejo y otros pueblos de diferentes distritos. Cada pueblo

Reciba ayuda de RP150 millones Rupiah, que es una forma de apoyo para mejorar el desempeño de los gobiernos de las aldeas y los mejores servicios públicos.

Además de ser canalizado por el gobierno de Demak Regency, el Banco Central de Java también desempeñó un papel activo en este evento al dar precios especiales a las aldeas que cumplen ciertos criterios.

Este premio fue otorgado a la aldea con la categoría «Transferencia Siltap y

Asignación de equipos de aldea más rápida «y» Feria de crédito de equipo de la aldea «.

Mochamad Marifat, el líder de la sucursal Central Java Bank Demak, también pronunció su discurso durante el evento. Marifat expresó su orgullo por la colaboración entre el Banco Central de Java y el Gobierno de la Regencia Demak para apoyar el progreso de la aldea.

«El Bank Central Java apoya firmemente los esfuerzos del gobierno de Demak Regency para mejorar el desempeño de la aldea por parte de estos Dides que dan. Creemos que las aldeas que recibieron un premio hoy han demostrado una dedicación y dedicación extraordinarias en la gestión del director de la aldea. En la categoría administrativa que pueden mejorar los servicios de la comunidad», dijo en la aldea.

Marifat agregó que Bank Central Java siempre se dedica a ser un socio de confianza para las autoridades y pueblos locales en la realización del desarrollo sostenible.

«Continuaremos apoyando aldeas en Demak Regency, no solo a través de precios como estos, sino también por servicios bancarios que pueden ayudar a facilitar los procesos administrativos y financieros de la aldea», dijo.

Taufik Rifa’i, presidente del organizador del P2KB de Kadinpermades, explicó que ofrecer fondos de incentivos de la aldea es parte de los esfuerzos del gobierno de Demak Regency para alentar a las aldeas que han mostrado el mejor desempeño en términos de planificación,

Gestión financiera y transparencia.

«Además de los DIDES que se dan en la cantidad de RP150 millones, el Bank Central Java también ha otorgado premios para las aldeas que sobresalen en la gerencia

Administración de la aldea «, dijo Taufik.

El regente de Demak, Eisis’anah, dijo en sus comentarios que esta actividad fue el segundo año del gobierno de Demak Regency para alabar las aldeas de mejor rendimiento.

Según él, el éxito de estas aldeas al administrar el presupuesto de APBDES es una prueba de la dedicación del gobierno de Demak Regency al alentar un mejor desarrollo de la aldea.

«El Fondo de Incentivos de la Villa (DIDES) es uno de nuestros pasos para fortalecer el consejo de la aldea y alentar la transparencia y la responsabilidad de la gestión de las finanzas de la aldea», dijo el regente de Eisti’anah.

Espera que este precio no solo sea una forma de aprecio, sino que también puede ser una motivación para que otras aldeas mejoren su desempeño, especialmente en una buena planificación financiera y gestión.

«Queremos este programa

Asegúrese de que cada aldea de Demak Regency pueda continuar avanzando y desarrollándose «, agregó.

Gracias a una sólida colaboración entre el Gobierno de Demak Regency, Central Java Bank y las aldeas existentes, se espera que el desarrollo de aldeas en Demak Regency sea más rápido.

El precio galardonado espera que las aldeas estén más motivadas para mejorar el rendimiento del interés público.