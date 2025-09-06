Bank Central Java es compatible con Kebumen Fest 2025

KEBUMEN (Antara) – Bank Central Java participó en el apoyo al gran evento de Kebumen Fest 2025, que fue realizado por el lanzamiento suave el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Pabellón Kabumian con una paliza por el regente de Lilis Nuryani.

El tema del festival «Kebumen to the World» durará ocho días, del 23 al 30 de agosto de 2025, y es una de las fiestas más grandes para la regencia de Kebumen, incluida la determinación de Kebumen Geopark como parte de la Geopark Global de la UNESCO.

Bank Central Java muestra su dedicación para apoyar el desarrollo de la economía local, en particular en el campo de las empresas micro, pequeñas y medianas (MSMES).

Como parte de la actividad de Kebumen Fest 2025, el Bank Central Java ofrece espacio para que las MIPYME locales muestren sus productos superiores que van desde la batik culinaria hasta las discapacidades, lo que sin duda aumentará la exposición y la facturación para estos actores comerciales.

Haryono Wahyudi, presidente del Comité de Kebumen Fest, dijo que el festival fue diseñado como una ventana para promover el potencial local de Kebumen.

«Queremos ofrecer a MSMES la oportunidad más amplia posible para participar. No se trata solo de la venta, sino también sobre el renacimiento del espíritu de cooperación en la comunidad de Kebumen», dijo.

Mientras tanto, aunque el comité se centra en 100 cabañas para los actores de MIPYME, un gran interés en la comunidad hace que el número de registrantes que excedan las expectativas.

«Hasta ahora ha habido más de 200 cabañas que se han registrado. Estamos muy contentos con este entusiasmo, aunque desafortunadamente solo podemos albergar 100 cabañas en la ubicación del festival. El resto, unas 100 cabañas, se vieron obligados a ingresar a la lista de espera», agregó Hyyono.

En la misma ocasión, Tri Nugroho, el líder del coordinador del Banco Central de Java Magelang, también enfatizó la importancia de este evento para fortalecer la economía regional.

«Bank Central Java no solo está presente como patrocinador, sino también como socio comprometido a desarrollar el potencial económico local. Kebumen Fest 2025 ofrece grandes oportunidades para las MIPYME en Kebumen en Kebumen para expandir sus mercados, y apoyamos esta iniciativa en el Banco Central de Java.

Además, Slamet Wintolo, líder de la sucursal de Kebumen del Banco Central de Java, dijo que su partido estaba muy orgulloso de ser parte del Kebumen Fest 2025.

«Como parte de la comunidad de Kebumen, Bank Central Java se dedica a continuar apoyando el desarrollo de la economía local, en particular el sector MIPYME que es la columna vertebral de la economía regional. Esperamos que, a través de nuestro apoyo a este evento, cada vez más MIPYME aprendan un acceso de mercado más amplio y nuestra comunidad de kebumen.

Slamet también agregó que Bank vio a Java Kebumen Fest 2025 central como una oportunidad para fortalecer las relaciones entre la comunidad y el mundo de los negocios.

«Este festival no se trata solo de celebrar la diversidad de la cultura Kebum, sino también como un foro para introducir el potencial económico existente. Esperamos que este evento pueda tener un impacto positivo en la economía de Kebumen que más inclusivo y desarrollado», agregó.

El regente Lilis Nuryani dijo en su discurso que Kebumen Fest 2025 no solo era un festival, sino una forma de amor y orgullo en el país de nacimiento.

«Este festival es nuestro esfuerzo conjunto para dar nueva vida a la economía, garantizar la cultura y celebrar nuestra identidad como ciudadanos de Kebumen», dijo.

Este festival es cada vez más interesante con la presencia de varios eventos, incluido el festival de cultura de Kebumen, el festival de moda de Kebumen y varias versiones musicales.

Las entradas para conciertos para varios grupos de música y artistas están agotados y muestran un gran interés de la audiencia para celebrar el Kebumen Fest 2025.

Kebumen Fest 2025 es una forma tangible de cooperación entre el gobierno, la comunidad y los partidos.