Bank Central Java asegura la distribución suave de la ayuda operacional RT en Semarang

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang comienza a canalizar fondos operativos para 10,628 Pilares adyacentes (RT) en agosto de 2025, con una asignación de RP. 25 millones por RT por año.

En su implementación, Bank Central Java se convirtió en un socio estratégico para garantizar que el pago de fondos sea seguro, rápido y responsable.

Los fondos se transfieren directamente a cada cuenta RT a través del Banco Central de Java, después de que Kelurahan completó el proceso de verificación administrativa.

Este sistema está diseñado para prevenir el abuso y fortalecer la gestión ambiental en función de la participación ciudadana.

«Estamos listos para apoyar completamente este programa. Bank Central Java se esfuerza por proporcionar servicios bancarios transparentes y confiables, de modo que los fondos operacionales de RT realmente alcanzan las manos de los residentes y de acuerdo con los procedimientos», dijo Sceya Pamungkas, líder del departamento de acordenamiento de Semarang -Acording Bank Central Java Bank.

Selya también agregó que el Bank Central Java había elaborado un equipo especial para acompañar el proceso de apertura de la validación de la cuenta y los datos, así como proporcionar educación financiera para la administración de RT, de modo que la gestión de los fondos era óptima.

Además, el Banco Central de Java también apoya la integración con la plataforma digital del espacio de los ciudadanos, que se utiliza para informes de dos vías y comunicación entre los residentes y el Ayuntamiento.

Este programa recibió una respuesta positiva de la comunidad y el dispositivo de la aldea. Esperan que estos fondos se puedan utilizar para el empoderamiento, la capacitación, las actividades de preservación cultural, para la gestión ambiental.

Con la sinergia entre el gobierno de la ciudad de Semarang y el Banco Central de Java, se espera que el Programa del Fondo Operativo RT sea un modelo de cooperación que fortalezca la solidaridad social y mejora la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.