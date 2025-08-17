Bank Central Java apoya la innovación digital del Gobierno de la Regencia de Slawi

SEMARANG (Antara) – Java central del banco desempeña un papel activo en el apoyo a la innovación digital del gobierno de la regencia de Tegal con la presencia del lanzamiento del Regente de Tegal 4.0.

Esta aplicación fue lanzada simbólicamente por el Regent Van Tegal, Ischak Maulana Rohman, durante el evento en la Plaza Hanggawana Slawi, domingo (7/20).

El evento fue animado con una variedad de entretenimiento y el dibujo de precios para los residentes que habían instalado esta última aplicación, como ventiladores, calentadores de gas, refrigeradores, en bicicletas.

En la ocasión, el regente de Tegal Ishak Maulana Rohman también voló 40 palomas junto con funcionarios relacionados como un símbolo del lanzamiento de la aplicación que se esperaba que fortaleciera la relación entre el gobierno y la comunidad.

El Regente Regente de la aplicación Tegal 4.0 es una manifestación tangible de la dedicación del gobierno de la regencia de Tegal cuando se presenta servicios públicos más eficientes y rápidos. Con esta aplicación, los residentes pueden transmitir quejas, críticas, sugerencias e informes directos al regente, dispositivos regionales, BUMD y agencias relacionadas sin obstáculos burocráticos.

Ahora, esta aplicación está equipada con varias funciones nuevas que son más frescas e integradas, una de las cuales es con una serie de agencias importantes, como la policía de Tegal, PLN, BPJS Health, a la Oficina del Ministerio de Religión de Regencia de Tegal.

En este caso, Bank Central Java también ofrece soporte para el lanzamiento de la aplicación. Como socio estratégico en el sector financiero, Bank Central Java está presente para apoyar la digitalización de servicios gubernamentales más y más integrados.

Se espera que la presencia de esta aplicación tenga un efecto positivo en la comunidad, especialmente en términos de transparencia y conveniencia de comunicarse con el gobierno.

«Como un banco que tiene el compromiso de fomentar la digitalización en Java central, apoyamos el lanzamiento del Regente de Tegal Regent 4.0 Strong. Esta innovación es un paso adelante al facilitar a los ciudadanos al presentar informes y aportes que son seguidos directamente por el gobierno», dijo Setiyo Bank, líder del Slawi.

La solicitud Regent o Tegal 4.0 no solo ofrece conveniencia para que los residentes presenten informes, sino que también ofrece soluciones rápidas y precisas para que el gobierno responda a las necesidades de la comunidad.

En sus comentarios, el regente regente regente del regente ischak regente regente la importancia de esta aplicación como un medio para mejorar el rendimiento del gobierno que fue más abierto y más receptivo.

Esta aplicación: Update contiene integración con los números de teléfono de informes y el certificado de fotos, para garantizar que los informes sean válidos y con precisión.

A través de esta aplicación, los residentes también pueden sentir los beneficios de las conexiones directas con diferentes agencias gubernamentales, de modo que las quejas o informes pueden seguirse más rápido y en el objetivo.

«Recordamos a todas las agencias relevantes que siempre dan una respuesta rápida a cada informe que ingresa esta aplicación», dijo Regent Ischak.

Bank Central Java también admite la implementación de sistemas de pago digital en esta aplicación. Con las instalaciones de transacción no continuas que se pueden acceder a través de QRIS, Bank Central Java facilita una mayor integración entre los servicios públicos y el sector financiero, lo que garantiza un proceso más eficiente para la comunidad.

«Con esta tecnología digital, el Bank Central Java se esfuerza por continuar fortaleciendo la relación entre el gobierno y la comunidad, y también ofrece un acceso más fácil a transactuar o presentar informes», agregó el jefe del banco o el slawi central de Java.

Con este apoyo diferente, se espera que el regente de los informes de Tegal 4.0 no solo acelere el proceso de quejas, sino que también aumente la confianza del público en el gobierno de la regencia de Tegal. Bank Central Java, como socio de confianza, continúa apoyando la digitalización en varios sectores para promover la economía y los servicios públicos en Java Central.