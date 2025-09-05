Bank Central Java apoya el programa Genting en Magelang

MAGELANG (Antara) – La coordinación del Banco de Java Central de Branch Magelang muestra un compromiso para apoyar los esfuerzos del Ayuntamiento de Magelang para reducir el retraso en la participación activa en el Programa de Movimiento de Padres Foster para evitar el retraso en el retraso (Catintería).

En el lanzamiento del programa en el Hall de Servicio Público, el miércoles (18-8-2025), el Bank Central Java expresó la voluntad de ser padres adoptivos para 10 hijos de familias obstaculizadas.

El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, reveló que no menos de 537 niños menores de cinco o 12.4 por ciento del total de niños pequeños en la ciudad corrían el riesgo de sufrir.

El programa Genting está presente como un paso colectivo para salvar a la próxima generación de la amenaza de la desnutrición.

«Apreciamos el apoyo de Bank Central Java que se ha convertido en parte de la solución. Esta es una forma tangible de atención comercial para el futuro de los niños de Magelang», dijo Damar.

El programa Genting invita a varios elementos de la sociedad, incluido el mundo de los negocios, a convertirse en padres adoptivos para niños pequeños durante dos años (Baduta) y mujeres embarazadas de familias pobres.

Contribución de RP. Se distribuirán 15,000 por día durante seis meses en forma de paquetes de alimentos, educación para la salud y ayuda intensiva.

El jefe interino de la ciudad de Magelang DPMP4KB Wawan Setiadi explicó que este programa estaba dirigido a 178 Baduta de grupos vulnerables. Se espera que el apoyo del Bank Central Java ayude a mejorar el estado de los alimentos de los niños y realice una generación sana, inteligente y rezagada.

El jefe del Banco de Java Central, la sucursal de coordinación de Magelang, Tri Nugroho, dijo que la participación del Banco Central de Java en el Programa de Genting es una forma de responsabilidad social corporativa hacia la comunidad.

«Creemos que el futuro de la nación comienza con niños sanos y se cumple con los alimentos. Bank Central Java se esfuerza por continuar apoyando programas humanitarios como Genting, porque queremos crecer no solo económicamente, sino también socialmente», dijo Tri Nugroho.

Con este paso, Bank Central Java no solo actúa como una institución financiera, sino también como un socio de desarrollo social activo en la creación de un futuro mejor para los niños de Magelang.