Bank Central Java apoya completamente el establecimiento de 167 cooperativas de la aldea roja y blanca en Sukoharjo

SUKOHARJO (Antara) – Bank Central Java apoya plenamente el establecimiento de 167 cooperativas de Village White Village en Sukoharjo Regency, Central Java.

Con respecto al establecimiento de la cooperativa de la aldea roja y blanca, exactamente el 1 de julio de 2025, no menos de 167 hechos de la fundación de cooperativas fueron transferidas directamente por la ética del regente Sukoharjo Suryani a representantes de la cooperativa de la aldea roja y blanca/Kelurahan.

Este momento histórico marca pasos concretos en la implementación de programas estratégicos nacionales para construir cooperativas en cada aldea.

Este éxito no puede separarse del apoyo del Banco Central de Java que ha contribuido a la financiación de hacer la escritura de establecimiento cooperativo.

El jefe de la Oficina de Cooperativa de Sukoharjo, UKM y Comercio, Iwan Setiyono, expresó su aprecio por el papel activo del Banco Central de Java para facilitar una cooperativa.

Gracias a esta ayuda, todas las aldeas y pueblos en Sukoharjo ahora tienen sus propias cooperativas como un medio para controlar la economía local.

Bank Central Java no se detiene allí y también abrió una cuenta comercial para cada cooperativa de la aldea que se formó. Este paso muestra el uso real de la Java central del banco para apoyar la transparencia financiera, el buen gobierno y el acceso a financiamiento sostenible para las cooperativas de las aldeas.

El jefe de la sucursal del Banco de Java Sukoharjo, Nunuk Sasanti, también expresó su orgullo por la sinergia del desarrollo de cooperativas de la aldea que se habían realizado.

«En el Banco de Java Central creemos que las cooperativas son la columna vertebral de la economía humana. Por eso estamos dedicados a continuar apoyando la formación y el fortalecimiento de las cooperativas de las aldeas, que van desde acciones facilitadoras hasta servicios financieros inclusivos», dijo.

Espera que la presencia de esta cooperativa de la aldea pueda abrir oportunidades de negocios, crear empleos y mejorar el bien de la comunidad de la aldea de una manera sostenible.

En sus comentarios, el regente de la ética enfatizó la importancia de las cooperativas como un agregador económico local que pudo fortalecer la resiliencia de las aldeas para experimentar la inflación, la escasez de productos básicos y los cambios en el clima económico. Espera que la sinergia entre el gobierno, el mundo de los negocios y las instituciones financieras, como el Banco Central de Java, se convierta en una base sólida para la sostenibilidad de la cooperativa de la aldea.

Con la presencia de Bank Central Java como socio estratégico, Sukoharjo demuestra que la cooperación multi -Up puede fomentar el desarrollo económico justo de lo básico.

El establecimiento de 167 cooperativas de la aldea blanca con el apoyo del Banco Central de Java se convirtió en un hito importante en la historia del desarrollo económico de las personas. Bank Central Java no es solo una institución financiera, sino también un amigo de la aldea que ayudó a construir un futuro más próspero y poderoso.