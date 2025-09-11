Bank Central Java apoya casas baratas para cientos de Grobogan PPPK

GROBOGAN (Antara) – No menos de 789 empleados del gobierno con el Acuerdo de Trabajo de Regencia de Grobogan (PPPK) recibieron oficialmente su decreto de nombramiento (9/9/2025) el martes.

Grobogan Regent Sceyo Hadi y varios funcionarios públicos que van desde el regente adjunto H. Sugeng Praseteto, vicepresidente II de DPRD H. Supardi, hasta que las filas de Vorkopimda estuvieron presentes como una forma de apoyo total del gobierno local para empleados que servirían a la comunidad.

Del Banco Central de Java, presente el director de la unidad de negocios institucional y la sharia en la suharono, jefe de la División de Negocios del Consumidor Windarti Puspitoningrum y el líder de la sucursal de Purwodi Woro Handayani.

En sus comentarios, Ony Suharsono dijo que el Bank Central Java no solo estaba presente como una institución financiera, sino también como socio del gobierno local en el pozo de la comunidad. Introdujo la liquidez del centro de liquidez (KPR FLPP), específicamente diseñada para ayudar a ASN, incluido PPPK, así como a las personas con bajos ingresos (MBR) para tener una casa de ensueño.

Este programa FLPP KPR ofrece un horario muy ligero: la tasa de interés fija es el 5 por ciento de toda la solvencia, depósito asequible y tenor de hasta 20 años. Especialmente para Java Central, Bank Central Java ha elaborado una cuota de hasta 20,000 hogares, de acuerdo con el propósito del presidente Prabowo Subianto para construir 3 millones de casas cada año.

«La casa no es solo un edificio, sino también una inversión a largo plazo para la calidad de vida y una familia más próspera», explicó Ony.

Además, Ony reveló que su partido cree, a través de la cooperación y la cooperación mutua, Grobogan puede darse cuenta como un distrito en crecimiento y líder.

La presencia del Banco Central de Java en un momento histórico para PPPK confirma su compromiso de continuar trabajando con las autoridades locales para realizar la prosperidad mutua. Este es un paso concreto que el Banco de Java Central siempre está allí y está listo para caminar al lado de la comunidad de Grobogan.