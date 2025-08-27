JAKARTA (Antara) – Java central del banco enfatizó su dedicación para apoyar el financiamiento del sector de la vivienda, especialmente para personas con bajos ingresos (MBR). Esto fue transmitido por el Ejecutivo Senior del Banco del Banco Central de Java, Agus Sapto Prasetio, en una discusión de mesa redonda titulada «El acceso mejorado al agua y las instalaciones sanitarias a través del financiamiento de viviendas» en el Hotel Fairmont, Yakarta, martes (2/12/2025).

Según las de AGU, las casas decentes no son suficientes para ofrecer solo techos y paredes, pero deben garantizar el cumplimiento de la gente pública básica.

«Bank Central Java se esfuerza por formar parte de una solución nacional en el hogar. A través del horario de FLPP, no solo una canalización de financiamiento de viviendas subsidiado, sino también garantiza aspectos de salud, sostenibilidad y calidad de vida de la comunidad», dijo AGUS.

Agregó que la posición de Bank Central Java como un banco de desarrollo regional lo hizo estratégico al expandir el alcance del financiamiento a áreas remotas.

«Creemos que las casas habitables con acceso al agua limpia y las instalaciones sanitarias mejorarán el nivel de vida de la familia y al mismo tiempo fomentarán el desarrollo económico regional», agregó.

Según los datos presentados en el foro, todavía hay 27.4 millones de hogares (36.85 por ciento) en Indonesia que viven en casas inhabitables hasta 2023. La cartera de propiedades de la vivienda también es alta, con alrededor del 70 por ciento habitada por familias pobres y MBR.

El problema es cada vez más complejo porque está relacionado con las instalaciones sanitarias. En 2024, solo el 11.8 por ciento de los hogares tenían acceso seguro al agua potable, mientras que el 55.39% de la fuente de agua potable contaminada de E. coli. De hecho, 2,8 millones de hogares todavía son descuidados en caca.

En la misma ocasión, el presidente presidente de PT Sarana Multigriya Financial (SMF), Ananta Wiyogo, enfatizó la importancia de la cooperación de Sector cruzado en el éxito del Programa de Vivienda Pública.

«El SMF juega un papel en la proporcionar financiamiento a largo plazo por parte del horario financiero mixto. De esta manera podemos ayudar a reducir la carga fiscal del gobierno y al mismo tiempo asegurar que MBR obtenga acceso a un interés fijo del 5%en el hogar», explicó Ananta.

De 2018 a julio de 2025, el financiamiento SMF RP28.56 mil millones distribuido para 764.131 unidades de vivienda subsidiada a través del programa FLPP.

El Ministerio de Vivienda y Liquidación (PKP) se centra en la construcción de 3 millones de unidades residenciales para superar los ataques, incluso a través de los programas BSP (ayuda autoestimulante) y FLPP.

Hira Laksamana, asesora especial PKP, enfatizó que ofrecer las casas de las personas no se trata solo de la cantidad de unidades, sino también sobre la calidad del medio ambiente.

«Construimos más que una simplemente una casa, pero también la esperanza y la dignidad de cada familia. El programa FLPP y la mejora de la calidad de las instalaciones sanitarias son la clave para realizar un entorno saludable, seguro y sostenible», dijo Hira.

El programa FLPP en sí ofrece un alcance de un máximo de 20 años con un interés fijo del 5%, así como un subsidio previo al disparo de RP4 millones (no PAPUA) y RP10 millones (PAPUA). El precio de las casas que se pueden financiar varía de RP166 millones (Java, Sumatra) a Rp240 millones (PAPUA).

Como organizador del foro, Water.org Indonesia enfatizó que la vivienda no puede separarse de los aspectos del agua limpia y las instalaciones sanitarias.

«Las casas habitables deben verse más amplias, no solo una estructura residencial, sino también un ambiente saludable para las familias. La integración del acceso al agua y las instalaciones sanitarias en los programas de vivienda es la clave para mejorar la calidad de vida», dijo el representante indonesio Water.org.

El foro también presenta la delegación filipina, incluida la Corporación de Finanzas de Vivienda Social (SHFC) y el Fondo PAG-IBIG, para compartir experiencias en el financiamiento de la vivienda social. Se espera que esta cooperación cruzada del país sea una inspiración para fortalecer la política de vivienda en Indonesia.

Con la participación de Bank Central Java en SMF, PKP, Water.org, socios gubernamentales e internacionales, este foro confirma la importancia de la cooperación mutua en ofrecer hogares que no solo son asequibles, sino también saludables, seguros y sostenibles para la comunidad.