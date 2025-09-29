Bank Central Java aceleró el programa de propiedad de la vivienda para la comunidad para apoyar la visión del gobernador

SEMARANG (Antara) – Java central del banco desempeña un papel activo en el apoyo a los programas gubernamentales para acelerar la propiedad habitable de la vivienda para la comunidad.

Esto se presentó en la reunión de coordinación (reunión de coordinación) para la aceleración del Programa de Instalaciones de Liquuidez (FLPP) del financiamiento de viviendas del gobierno provincial del Java Central en el Edificio Gradika Bakti Praja, jueves (25-9-2025).

La reunión de coordinación asistió varias partes, incluido el gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, jefes regionales de 35 distritos/ciudades, así como representantes de bancos y desarrolladores.

Esta reunión está destinada a superar varios obstáculos que obstaculizan la aceleración de la determinación de tres casas UTA, especialmente en Java central, que todavía tiene un déficit de alrededor de 1,357 millones de unidades.

En esta ocasión, afirmó que Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi, el gobierno no podía moverse solo. «La fuerte cooperación entre los gobiernos locales, la banca y los desarrolladores es la clave para garantizar que todos los ciudadanos de Java Central puedan tener una casa decente y asequible», dijo Lutfi.

El director de Bank Central Java, Irianto Harko SapuTro, enfatizó la dedicación de Bank Central Java para facilitar el acceso público a las casas a través de préstamos de vivienda de FLPP (KPR). Explicó que Bank Central Java ofrece una serie de comodidades, que incluyen:

El pago de toque (DP) es ligero, comenzando en 1 por ciento.

Ayuda de subsidio de RP. 4 millones para el pago inicial.

Las cuotas mensuales son asequibles, comenzando con RP1 millones con un período de pago de hasta 20 años.

«La asistencia RP4 millones ha sido subsidiada para el DP, durante 20 años en cuotas de Rp1 millones», dijo Irianto.

Con este horario simple, el Bank Central Java espera contribuir considerablemente a ayudar a las personas con bajos ingresos a tener una casa de ensueño.

Este paso proactivo de Bank Central Java está en línea con la dirección del gobernador de Java central para colaborar con todas las partes, de modo que se pueden superar las restricciones de licencias e infraestructura, de modo que el propósito del gobierno se pueda lograr más rápido al entregar casas habitables.