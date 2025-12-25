Bank bjb y GoTo Financial trabajan juntos para fortalecer el servicio al cliente

Bandung (ANTARA) – El Banco de Desarrollo Regional de Java Occidental PT y Banten Tbk (banco bjb) han colaborado con GoTo Financial a través de Midtrans Digital Identity, una empresa que proporciona soluciones de verificación de identidad basadas en inteligencia artificial (IA).

Esta asociación tiene como objetivo fortalecer los servicios de banca digital para los clientes de Bank BJB.

Midtrans Digital Identity presenta tecnología Know Your Customer (KYC) basada en inteligencia artificial que está específicamente capacitada para necesidades o casos de uso en Indonesia. Esta tecnología ayuda a Bank BJB a fortalecer los aspectos de seguridad financiera y acelerar el proceso de servicio para los clientes, incluidos especialmente los servicios de escaneo eKTP, escaneos faciales y otros servicios de soporte.

Esta colaboración es parte de los pasos estratégicos de Bank BJB para fortalecer la implementación de principios bancarios prudenciales, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente aquellas relacionadas con la implementación de Know Your Customer (KYC), Anti-Lavado de Dinero y Prevención del Financiamiento del Terrorismo (APU PPT), así como la protección del consumidor.

Nunung Suhartini, director de consumo y venta minorista de Bank bjb, dijo: «La asociación estratégica entre bank bjb y GoTo Financial, a través de Midtrans Digital Identity, demuestra nuestro compromiso de continuar brindando a nuestros clientes el mejor servicio. De cara al futuro, estamos abiertos a una asociación más amplia con GoTo Financial, y GoTo en general, para brindar una experiencia bancaria más confiable, más rápida y más precisa».

Sudhanshu Raheja, director ejecutivo de GoTo Financial, dijo: «Estamos totalmente comprometidos a apoyar al banco bjb para brindar una experiencia digital perfecta al cliente. En la era digital, un proceso KYC confiable es muy importante para que la industria de servicios financieros garantice el cumplimiento, evite el mal uso y garantice la seguridad de las transacciones. Como empresa de tecnología del país, estamos comprometidos a construir un ecosistema de servicios financieros digitales seguro, confiable e inclusivo en Indonesia».

A través de esta asociación estratégica, bank bjb enfatiza su compromiso de continuar innovando en la prestación de servicios bancarios que sean confiables, eficientes y convenientes para satisfacer las necesidades de la comunidad, especialmente en las regiones de Java Occidental y Banten.

Esta colaboración muestra cómo la tecnología financiera y la banca pueden ir de la mano y sentar las bases para construir un ecosistema de servicios financieros más inclusivo, eficiente e innovador, brindando beneficios reales a la comunidad en general.