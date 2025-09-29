Bank BJB Socio Bank Bank Jalan Raya Semarang 10k 2025

SEMARANG (Antara) – Bank BJB se convertirá oficialmente en el socio bancario oficial de Jalan Raya Semarang 10K 2025 que se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2025 como parte de un intento de fomentar el turismo deportivo y capacitar a las MIPYME locales.

Semarang 10k 2025 lleva el tema «propio de juego» y se centra en la presencia de 3.000 corredores de casa y en el extranjero, lo que se espera que fortalezca la posición de Semarang como uno de los principales destinos turísticos deportivos en Indonesia.

«Esto es parte de un esfuerzo de cooperación que no solo se centra en el deporte, sino también el empoderamiento económico regional», dijo BJB Bank V, por lo que Kusmaryadi Regional Regional, en un comunicado en Bandung, domingo.

Como socio oficial, Bank BJB ofrece instalaciones de transacciones digitales que respaldan la implementación fluida del evento, incluido el pago de los costos de registro en línea, el uso de QRI para transacciones que no son de control en el área de competencia, así como los servicios bancarios directos en la ubicación de la actividad.

Además, el BJB Bank también trabaja junto con los perpetradores de MIPYME para que los socios fomentados animen el área del evento.

Estos actores comerciales se facilitan manejar digitalmente y la exposición a miles de participantes y visitantes. Se considera que este paso ayuda a fortalecer la economía de la comunidad local a través del sector deportivo.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dio la bienvenida a la participación del sector bancario para apoyar la implementación de este evento deportivo a escala nacional.

La presencia de socios bancarios juega un papel importante en facilitar las transacciones y ofrecer comodidad para los participantes «, dijo Agustina.

Mientras tanto, el editor adjunto, en el principal de uno de los medios nacionales, Adi Prinantyo, dijo que la cooperación entre Semarang 10k 2025 mostró una fuerte sinergia entre el mundo de los negocios, los medios de comunicación y el gobierno de la construcción de un sistema ecológico de turismo deportivo sostenible.

Este evento también introdujo una serie de actualizaciones, incluida la coincidencia de calificación Semarang 10K y el punto de corte en KM 7.7 con un límite de tiempo de 65 minutos. Se espera que esta nueva función agregue desafíos y fortalezca la atmósfera de la competencia para los corredores.

El registro Semarang 10k 2025 se abre a través del sitio web oficial de Semarang10k.com por una cantidad de RP375,000. La colección Race Pack está prevista para el 13 de diciembre de 2025.

Semarang 10k 2025 es un ejemplo de cómo la organización de los eventos deportivos puede tener un impacto en aumentar la inclusión financiera y el fortalecimiento del sector de MIPYME local, a través de la participación activa de varias partes interesadas.