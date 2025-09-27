Banco Cooperativo del Gobierno de la Ciudad de Salatiga Banco Central Java Lanza Pay PAY PAS

SALATIGA (Antara) – El Gobierno de Stads de Salatiga ha lanzado oficialmente el programa de pago (pagando a los agentes de reclutamiento de mercado con sede en QRIS de la Oficina de Comercio de la Ciudad de Salatiga), una iniciativa para facilitar a los comerciantes que realizan impuestos del mercado digital.

El lanzamiento de este programa tuvo lugar en la Secretaría Regional de Kaloka de la ciudad de Salatiga, Central Java, el martes (26-8-8-2025) que fue inaugurado directamente por el alcalde de Salatiga Dr. Robby Hernawan. SP.OG y recibió el apoyo completo de Bank Central Java a través del sistema de facturación inteligente de Bank Central Java.

El jefe interino de la oficina comercial de Salatiga, Agung Pitoyo, AP, MM, explicó que el programa PayPas quiere mejorar la calidad de los servicios a la comunidad y maximizar el ingreso original regional (PAD).

«Al utilizar el Banco de Java Central de Billing Bank, el proceso de pago de impuestos será más rápido, transparente y responsable y ofrece conveniencia para los comerciantes», dijo Agungg.

Alcalde de Salatiga, Dr. Robby Hernawan. SP.OG agregó que los mercados tradicionales juegan un papel importante en la economía local, especialmente para las MIPYME.

Pagar en Handy es un paso concreto para alentar la digitalización del sector financiero. Los comerciantes ahora pueden pagar los impuestos al mercado con solo teléfonos inteligentes y QRI, código QR estándar que es compatible con diferentes aplicaciones de pago.

«Este programa no se trata solo de pagos, sino también un símbolo de los cambios gubernamentales en la proporcionar mejores servicios y facilitar los asuntos comunitarios. Esta iniciativa está en línea con el programa nacional TP2DD, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia financiera regional y la responsabilidad, y fomentar la optimización de la ruta», dijo el Dr. Robby.

En la misma ocasión, el jefe de la División de Negocios Institucionales y Comerciales de Java Bank Java, Imam Hanafi, dijo: «Apoyamos firmemente el programa de pago como parte del uso del banco para promover el sector financiero digital en Java Central.

El jefe de la sucursal central de Java Salatiga Budiyono SapuTro agregó que esperaba que todos los mercados en Salatiga pudieran hacerse cargo de este sistema digital en el futuro, y los comerciantes y el público podrían sentir los beneficios reales de esta transformación en la vida diaria.

A través de esta colaboración, Bank Central Java no solo juega un papel en la oferta de soluciones para pagos digitales, sino que también contribuye a la realización de mercados en salatiga que son más modernos, más eficientes y sostenibles.

Con la esperanza, este programa puede mejorar el bienestar de los comerciantes y fortalecer la economía local