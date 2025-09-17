Banco Central Java inaugura el nuevo edificio de la oficina de subcontratación de Kayen Pati

PATI (Antara) – PT Bank Pembanganan Daerah Central Java (Bank Central Java) ha inaugurado el nuevo edificio de la sucursal de Kayen (KCP) de Pati Regency, como obligación de Bank Central Java para mejorar la calidad de la calidad del servicio y apoyar el crecimiento económico en el área de Pati, el área del lunes, el lunes.

A la inauguración asistieron el regente adjunto de Pati Risma Ardhi Candra, así como varios funcionarios regionales y de clientes. El nuevo edificio, ubicado en los kilómetros 16 de Jalan Pati-Kayen, es un activo que es propiedad de él, para reemplazar el consultorio anterior que sigue siendo un estado de alquiler.

En sus comentarios, el regente adjunto de Pati Risma Ardhi Candra en Pati expresó su aprecio por el progreso del Banco de Java Central que constantemente apoyaba el desarrollo regional.

«Bank Central Java ha ayudado a muchos Pati a registrarse, desde ferias comerciales hasta el apoyo de varias actividades del gobierno local. Espero que las MIPYME aún obtengan espacio especial y ayuda, de modo que se desarrollen en una etapa superior con buena gobernanza financiera», dijo.

Mientras tanto, el Director del Banco Digital y de Consumidores de Negocios de Java Central Eko Tri Prasetyo expresó su gratitud por el pleno apoyo del gobierno de Pati Regency y la comunidad.

EKO enfatizó varias cooperaciones estratégicas que se habían establecido, incluida la gestión financiera regional a través del Sistema de Gestión de Efectivo (CMS), SP2D Online, Samsat Budiman Services y recibiendo varios impuestos regionales como las Naciones Unidas, E-Renal en el Markt y E-Parker.

«La inauguración de este nuevo edificio es una manifestación tangible de nuestra dedicación para ofrecer a los clientes y al excelente servicio de la comunidad en Pati Regency», dijo.

Con este nuevo edificio, el Bank Central Java espera ser más óptimo para satisfacer las necesidades de los servicios bancarios, mientras que los programas del gobierno local están apoyados para mejorar el pozo de la comunidad en el distrito de Kayen y el medio ambiente.

Esta inauguración se convirtió en un nuevo capítulo para Bank Central Java al fortalecer la sinergia con el gobierno de la regencia de Pati, mientras que al mismo tiempo amplió el alcance de los servicios para continuar fomentando el progreso económico regional