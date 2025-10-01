Banco Central de Java y el gobierno de Magelang Regency Mejoran RTLH

Magelang Regency (Antara) – Los intentos de presentar un hogar decente para la comunidad todavía están siendo fortalecidos por la cooperación entre el gobierno de Magelang Regency y varios socios, incluido el sector bancario. En la actividad de presentar asistencia social a las mejoras de viviendas no residenciales (RTLH) en el DRH Soepardi Hall, el complejo de la Secretaría de Regencia Magelang el viernes (29/8/2025), la sucursal central de Java Bank Mungkid también desempeñó un papel activo con ayuda de RP380 millones a 19 Uidicales.

Este programa es el resultado de la cooperación entre el gobierno de Magelang Regency, Baznas, el sector bancario y los constructores de viviendas. La ayuda distribuida total logró más de RP900 millones.

«La casa no es solo un edificio físico, sino la base más importante para construir una familia sana, próspera y noble», dijo el regente de Magelang Grengseng Pamuji. Hizo hincapié en la importancia de la sinergia cruzada en la presentación de un residencial decente para la comunidad.

Bank Central Java muestra su papel activo no solo como una institución financiera, sino también como agente de desarrollo regional. El vicepresidente de la sucursal de Bank Central Java Mungkid, Suryadi Dewantoro, dijo: «Estamos agradecidos por la confianza del gobierno de Magelang Regency que Bank Central Java ha hecho como socios en este programa. Esperemos que esta ayuda pueda proporcionar grandes beneficios para los destinatarios y el comienzo de otra cooperación positiva en el futuro».

En un lugar separado, en su oficina, Norma Yashinta, líder del Banco Central de Java Mungkid, que su partido estaba muy entusiasmado con este programa.

«Creemos que el acceso a hogares decentes son los derechos básicos de cada ciudadano. Debido a esta ayuda, queremos hacer una contribución significativa para mejorar la calidad de vida de la gente de Magelang Regency. Esta es una forma de nuestro cuidado para el desarrollo social sostenible», dijo Norma Yashinta.

Este paso es una prueba de que la sinergia entre el gobierno y el sector privado es capaz de crear un amplio impacto positivo. Bank Central Java se compromete a convertirse en un socio de confianza en el desarrollo regional, especialmente al mejorar el bienestar de la población de Java Central.