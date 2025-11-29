Bambang Sukoco recibe un doctorado de la UII y ofrece el concepto Nidzomul Ma’had para proteger los derechos de los estudiantes

Solo (ANTARA) – El Programa de Estudios de Doctorado en Derecho (PSHPD) de la Facultad de Derecho de la Universidad Islámica de Indonesia (UII) celebró el sábado un examen abierto de promoción de doctorado a nombre de Bambang Sukoco, SH, MH, que tuvo lugar en el Auditorio del cuarto piso de FH UII, Yogyakarta.

Después de cinco años de lucha, un estudiante de doctorado presentó una tesis, Conceptualización de Nidzomul Ma’had basada en la ley profética como medio de protección legal de los derechos de Santri en los internados islámicos.

Bambang Sukoco, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), dijo que el tema de su tesis se inspiró en QS Al Imran Verse 110, que significa que eres la mejor de las personas enviadas entre los hombres para defender el bien, prevenir el mal y tener fe en Allah.

En su presentación, Bambang explicó que en QS Ali Imran Verse ordena a 110 personas contribuir al bien y prevenir el mal.

“En QS Ali Imran Verse 110, se nos instruye a contribuir al bien y prevenir las cosas malas, una de las cuales es pensar en cómo podemos brindar protección legal a los niños”, explicó.

Continuó su presentación con un análisis de la realidad de los problemas de los niños en el entorno educativo, más concretamente en los internados islámicos. Diversos problemas con los niños en los internados islámicos, ampliamente difundidos por varios medios de comunicación, demuestran el paradójico estado de la protección infantil en Indonesia.

Se cree que el problema del acoso escolar y otras prácticas inapropiadas que enfrentan los niños en el mundo educativo, especialmente en los internados islámicos, es parte del fenómeno del iceberg, ya que hay muchos otros casos que no han salido a la luz.

«Esta realidad ciertamente no está de acuerdo con el espíritu de protección infantil y el objetivo principal de la educación en los internados islámicos. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos serios para resolver este problema para que los niños en el entorno de los internados islámicos sigan teniendo sus derechos protegidos, y los internados islámicos como instituciones educativas sigan siendo el mejor lugar para inculcar buenos valores», explicó Bambang.

La investigación realizada en varios internados islámicos de diferentes orígenes en Solo Raya muestra que todavía hay internados principalmente islámicos que no tienen reglas estándar (nidzomul ma’had) como medio para controlar a los estudiantes. Por lo tanto, esto a menudo crea una oportunidad para acciones especulativas por parte de los superiores o gerentes al imponer sanciones por violaciones que no cumplen con los principios de protección infantil en forma de violencia física y no física.

«En segundo lugar, todavía hay varias violaciones de los derechos de los estudiantes en los internados islámicos que tienen un impacto directo en los niños, incluidas consecuencias psicológicas, sociales, académicas, de salud e incluso legales», continuó.

Seguimiento de los hallazgos y de varios casos de problemas infantiles generalizados en los internados islámicos. Bambang Sukoco ofrece así un concepto de Nidzomul Ma’had basado en la ley profética como un intento de proteger los derechos de los estudiantes.

Basado en la Ley Profética, Nidzomul Ma’had es un reglamento de internado islámico compuesto sobre la base de valores divinos y contiene los valores más importantes enseñados por el Profeta y los expertos en sabiduría del Corán y el Hadiz. Este concepto tiene como objetivo poner los derechos del niño en primer lugar y brindar protección a este sujeto legal especial.

Se cree que una ley profética basada en los valores de humanización (humanizar a las personas), liberación (liberación) y trascendencia (servicio) está de acuerdo con los valores fundamentales y la cultura de la educación en los internados islámicos.

“Los valores proféticos contenidos en Nidzomul Ma’had, que se cree que están en línea con los valores clave de las enseñanzas de los internados islámicos, facilitarán la transformación de los internados islámicos en instituciones educativas islámicas modernas que produzcan personas responsables y de carácter noble”, explicó.

Después de explicar el material, se invita a los examinadores a hacer preguntas al candidato a doctorado. Los examinadores en esta ocasión incluyeron al Prof. Dr. Sudjito, SH, M.Si., Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH, M.Si., Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH

Al final de la sesión de exámenes, el supervisor Prof. Dr. M. Syamsudin, SH, MH y el cosupervisor Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH felicitaron y oraron para que el conocimiento adquirido fuera útil para la nación y la religión y trajera bendiciones a los demás.

En nombre de la universidad y presidente de la sesión, el Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SHMHum., asesoró a los nuevos médicos.

«Aunque se hayan graduado y se hayan convertido en exalumnos, son un cuadro de Muhammadiyah. No olviden continuar transmitiendo enseñanzas, especialmente desde la perspectiva de Muhammadiyah», dijo.

Finalmente, como alumnos de la UII, existe la esperanza de que el conocimiento desarrollado pueda difundir el bien a todos.