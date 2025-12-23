Bajaj RE da vida al sector turístico en Solo

Solo (ANTARA): el transporte moderno basado en aplicaciones que utiliza Bajaj RE anima la industria del turismo en Solo, Java Central.

El gerente regional de Bajaj Maxride Central Java, Bayu Subollah en Solo, Java Central, dijo el martes que este modo de transporte es muy adecuado para apoyar al sector turístico porque es flexible, de fácil acceso a lugares turísticos y puede aumentar la accesibilidad.

«Nuestra presencia es de hecho un compromiso con la sostenibilidad del turismo. Esto es lo que también hacemos en Jogja, por eso también iremos a Solo», afirmó.

Dijo que estos vehículos facilitan a los turistas llegar a lugares a los que es difícil llegar con vehículos grandes, incluidos Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman y la zona turística de Keprabon.

«Estas áreas son adecuadas para llegar en vehículos pequeños, incluido bajaj. Básicamente estamos apoyando a las mipymes en la ciudad de Solo», dijo.

En cuanto a la expansión del mercado a varias otras áreas en el área de Greater Solo, dijo que esto estaba incluido en los planes de la compañía. Sin embargo, en esta fase inicial, el partido seguirá centrándose en Solo.

«Las unidades todavía son limitadas, sólo hay entre 40 y 50 unidades», dijo.

Mientras tanto, dijo, la presencia de este modo de transporte tuvo un importante impacto social. Además de ayudar a la movilidad de la comunidad y de las PYME, las actividades de Bajaj Maxride también contribuyen a reducir el desempleo.

“En este caso, se abren nuevas oportunidades laborales para los locales, quienes ahora participan como socios conductores”, afirmó.

Además, una flota también puede transportar hasta tres pasajeros, lo que podría reducir el número de vehículos en la carretera.

«Este modo de transporte también es respetuoso con el medio ambiente, ya que utiliza un motor certificado Euro 4. Se trata de una solución de transporte urbano relevante para ciudades como Solo», afirmó.

Uno de los conductores, Ma’ruf Budiarto, dijo que el transporte público tiene una gran demanda entre el público, incluidos los turistas.

«En un día puedo transportar hasta 25 pasajeros. En promedio, están contentos después de conducir este vehículo», dijo.