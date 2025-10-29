Bahlil envió un equipo para investigar quejas sobre el combustible Pertalite en Java Oriental

Minahasa, Sulawesi del Norte (ANTARA) – El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, declaró que había enviado un equipo para verificar los hechos relacionados con las numerosas quejas de los usuarios de motocicletas cuyos motores experimentaron «retrasos» después de repostar con combustible Pertalite en Java Oriental (Jatim).

«He enviado a mi equipo, tal vez regrese por la tarde y reciba el informe», dijo Bahlil el miércoles cuando se reunió en Minahasa, Sulawesi del Norte.

Bahlil dijo que el equipo en cuestión era el Centro de Pruebas de Petróleo y Gas (Lemigas), y enfatizó que el centro estaba llevando a cabo una verificación de hechos.

“Consulto con Lemigas la verdad y le pido un informe”, volvió a decir.

Mientras tanto, los habitantes de Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo y Lamongan han estado ocupados en los últimos días informando que sus motocicletas se averiaban o se calaban repentinamente después de repostar combustible en algunas gasolineras.

Esta condición genera preocupación pública sobre la calidad de Pertalite y la eficacia del seguimiento de la distribución de combustible subsidiado en el campo.

Pertamina desplegó un equipo de investigación, abrió un puesto público de denuncias y tomó muestras de combustible en varios puntos.

Muchos observadores de vehículos sospechan que estos síntomas se deben a un octanaje incorrecto o a una posible contaminación del combustible con agua.

Sin embargo, hasta el momento no hay resultados de laboratorio oficiales que demuestren que existe una anomalía en Pertalite.

El vicepresidente de la Comisión VI de la Cámara de Representantes, Nurdin Halid, pidió a Pertamina que fortalezca el sistema de control de calidad y la transparencia de la información al público para mantener la confianza del público.

Nurdin pidió a Pertamina Patra Niaga que llevara a cabo de inmediato una investigación exhaustiva y revelara abiertamente los resultados de las pruebas de fueloil de laboratorio.

«Este fenómeno de motor brebet no es sólo un problema técnico, sino una cuestión de confianza pública en la calidad de la energía nacional. Pertamina debe explicar abiertamente los resultados de los estudios de laboratorio y garantizar un seguimiento rápido en el campo», dijo Nurdin en su declaración en Yakarta, el martes (28/10).

Ex presidente de la Comisión

«Hemos revisado el informe y creemos que es necesario llevar a cabo un control de calidad exhaustivo. Garantizar el estado del combustible es importante para que la gente no sufra ningún daño y mantenga la calma», dijo Bambang en su declaración en Yakarta el martes.

Así lo transmitió Bambang Patijaya luego de informes públicos en algunas áreas de Java Oriental sobre fallas de vehículos después de repostar en estaciones de combustible públicas (SPBU).

Bambang agradeció las medidas adoptadas por Pertamina Patra Niaga en la toma de muestras y pruebas de laboratorio.

Destacó la necesidad de un proceso de inspección más amplio en la red de distribución relevante y de una comunicación clara de los resultados al público.

A continuación, pidió al Director Jefe de Pertamina Patra Niaga, al Director General de Petróleo y Gas y al equipo de Lemigas que realizaran controles directos en el campo. Está previsto que el grupo salga el miércoles (29/10) para verificar las condiciones en la gasolinera y los puntos de distribución asociados.

Bambang también destacó la necesidad de un canal de denuncias sencillo y de fácil acceso para que las comunidades afectadas puedan presentar informes y obtener información sobre el manejo de sus vehículos.

«Mantener la confianza del público es muy importante. Una buena comunicación y la transmisión de información clara ayudarán a mantener la situación favorable», afirmó.

Comisión

Lea también: Pertamina insta a la ciudadanía a no dejarse influenciar por el tema negativo del etanol en los combustibles