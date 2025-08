MATI (Antara) – Central Java – Governor Ahmad Lutfi emphasized that efforts to illuminate extreme poverty in Central Java in a structured, partnership and extensive way will be performed by Babinsa, Bhabinkamtibmas and the village chief «The Spearheil» Spearheil «Spearils» Spearheil «Spearheil» Spearheil «Spearheil» Spearheil «Spearheil» Spearil «Spearil» Los Spearheils «para involucrar la lanza del seguro de pobreza.

«Babinsa, Bhabinkamtibmas y el jefe de la aldea son ‘trío’ o tres empleados que juegan un papel importante. Se les alienta a bajar directamente, para supervisar, verificar a los receptores de asistencia, así como a la evaluación», dijo durante la asistencia del lanzamiento de la provisión de provincia de la provincia de conversación, sector sector sector del sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector sector

Como parte de la estrategia, dijo, el gobierno ofrecerá estímulos especiales a Babinsa y Bhabinkamtibmas como una apreciación por su papel en el apoyo al programa de reducción de la pobreza.

«También se desempeñarán en enfoques basados en la comunidad, como sistemas de puertas, programas de Sambangan y comunicación social para integrarse con la comunidad», dijo.

Lutfi también explicó que este programa incluía sectores cruzados, que van desde el Programa Family Hope (PKH), Oficial de Campo de Planificación Familiar (PLKB), Trabajadores de Extensión Agrícola (PPL), hasta dispositivos regionales y tropas de seguridad.

«Hacemos este indicador de pobreza Superteam. De PKH relacionado con la ayuda social, RTLH con casas habitables, y luego, desde la oficina de salud y educación, todos están sincronizados en un solo sistema», dijo.

Según él, esta sinergia fue supervisada por una solicitud administrada por el Ministerio de Comunicación e Información de la Provincia de Java Central, con un flujo de datos que va desde aldeas, subdistritos, lluvias/ciudades hasta las provincias. La evaluación se realizará cada trimestre.

«La pobreza en Java central ha caído de 9.58 por ciento a 9.48 por ciento. La disminución del 0.10 por ciento significa que casi 2 millones de personas son más. Este es el resultado del trabajo que debe mejorarse y mantenerse», dijo.

Lutfi enfatizó la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo para experimentar desafíos de pobreza. Porque sin el trabajo conjunto, sin una estructura clara, y el trabajo que está en la meta, no puede aumentar porque el trabajo parcial no resolverá el problema.

Mientras tanto, el regente Van Sudewo explicó la iniciativa del programa de convergencia para tratar la pobreza en varios sectores con intensas discusiones con el gobernador de Java central relacionado con la implementación del MOU que previamente se firmó con el TNI y POLRI.

«Pati Regency, un excedente de arroz de 200 mil toneladas de arroz, pero la realidad es que nuestros agricultores aún no son prósperos. Por esta razón, enfocamos la producción de 10 toneladas por hectárea. Sin embargo, el sector agrícola solo no es suficiente.

Por esta razón, dijo, esta convergencia Babinsa, Bhabinkamtibas, PPL, PLKB, PKH, Asistentes de la aldea, a todos los jefes de las aldeas para que el alivio de la pobreza se pueda hacer directa y a fondo en el campo.

Sudewo también brindó un apoyo real para los oficiales de campo al ofrecer apoyo operativo de RP300 mil al mes para Bhabinkamtibmas y Babinsa del gobierno de Pati Regency, así como un RP200 adicional de Rp200 del gobierno profesional de Java Central. El gobierno de Pati Regency también ofrece apoyo operativo adicional de Rp 250 mil al mes para PPL.

«No debemos poner en el concepto. Debe haber pasos concretos para que nuestros esfuerzos sean sintiendo por la comunidad», dijo.

